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В Киеве под утро снова объявили тревогу: что грозит столице
В Киеве к утру 9 сентября объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских беспилотников, жителей призвали немедленно пройти к укрытиям.
В Киеве под утро 9 сентября объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения беспилотников.
В столице установлен желтый уровень опасности.
Городские власти призвали жителей пройти к ближайшим укрытиям и оставаться там до официального отбоя воздушной тревоги.
На карте воздушных тревог по состоянию на 04:17 опасность также была объявлена в ряде северных, центральных и восточных районов Украины.
Информация о движении воздушных целей и возможной работе ПВО уточняется.
Напомним, 8 сентября днем Киев был атакован ракетами . В частности, было зафиксировано попадание в офисы телеканалов "Мы - Украина" и "Мы - Украина +".
Жуткие кадры из столицы облетели Сеть. В частности, в Соломенском районе после российской атаки девочка каталась на качелях на детской площадке всего в 50 м от охваченного огнем здания.