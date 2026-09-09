В Киеве под утро снова объявили тревогу: что грозит столице

Сирена

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В Киеве под утро 9 сентября объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения беспилотников.

В столице установлен желтый уровень опасности.

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Городские власти призвали жителей пройти к ближайшим укрытиям и оставаться там до официального отбоя воздушной тревоги.

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На карте воздушных тревог по состоянию на 04:17 опасность также была объявлена в ряде северных, центральных и восточных районов Украины.

Информация о движении воздушных целей и возможной работе ПВО уточняется.

Напомним, 8 сентября днем Киев был атакован ракетами . В частности, было зафиксировано попадание в офисы телеканалов "Мы - Украина" и "Мы - Украина +".

Жуткие кадры из столицы облетели Сеть. В частности, в Соломенском районе после российской атаки девочка каталась на качелях на детской площадке всего в 50 м от охваченного огнем здания.

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