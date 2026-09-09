Ясное небо и южный ветер: подробный прогноз погоды для Киева и области на 9 сентября

Киев / фото иллюстративное / © ТСН.ua/Юлия Желонкина

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В среду, 9 сентября, в Киеве и области ожидается теплая и солнечная погода без осадков с дневной температурой воздуха до +28 градусов.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует в столице 9 сентября сухую и ясную погоду с дневной температурой воздуха до +25…+27 градусов тепла.

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По данным Украинского гидрометеорологического центра, 9 сентября в Киевской области ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер будет дуть южный со скоростью 5–10 м/с.

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Температура воздуха в области днём будет колебаться от +23 до +28 градусов тепла, в Киеве днём воздух прогреется до +26…+28 градусов тепла.

На метеопортале Sinoptik также прогнозируют малооблачную погоду с температурой воздуха в пределах +17…+26 градусов тепла.

Погода в Киеве 9 сентября

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 9 сентября.

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