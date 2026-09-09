Ворог вгатив дронами по шести районах Київщини: палає підприємство (фото)

Пожежа в Київській області внаслідок атаки дронами 9 вересня / © ДСНС

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Київська область 9 вересня зазнала масованої атаки дронів, унаслідок чого зафіксовано руйнування та пожежі у шести районах. Зокрема, у Білій Церкві рятувальники гасять вогонь на харчовому підприємстві.

Про це повідомила ДСНС України.

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Російські війська атакували Київщину у нічний та ранковий час. Під ударом опинилися Білоцерківський, Броварський, Бориспільський, Фастівський, Обухівський і Бучанський райони.

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У Білій Церкві внаслідок удару безпілотника виникла пожежа на одному з підприємств харчової промисловості.

На місце оперативно прибули рятувальники ДСНС. Вони всю ніч працювали над ліквідацією наслідків атаки. Наразі займання вдалося локалізувати.

Роботу надзвичайників ускладнювали регулярні повітряні тривоги та ризик повторних ударів з боку Росії. Станом на ранок рятувальні роботи на місці події ще тривають.

Пожежа в Київській області внаслідок атаки дронами 9 вересня / © ДСНС

Пожежа в Київській області внаслідок атаки дронами 9 вересня / © ДСНС

Пожежа в Київській області внаслідок атаки дронами 9 вересня / © ДСНС

Нагадаємо, у ніч проти 9 вересня окупанти атакували Київ, внаслідок чого у Дарницькому та Голосіївському районах виникли пожежі. Зокрема, у столиці палали дві вантажівки, гараж та двоповерхова нежитлова будівля. Минулося без постраждалих.

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