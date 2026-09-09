Враг удари дронами по шести районам Киевщины: пылает предприятие (фото)

Пожар в Киевской области в результате атаки дронами 9 сентября

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Киевская область 9 сентября подверглась массированной атаке дронов, в результате чего зафиксированы разрушения и пожары в шести районах. В частности, в Белой Церкви спасатели тушат огонь на пищевом предприятии.

Об этом сообщила ГСЧС Украины.

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Российские войска атаковали Киевщину в ночное и утреннее время. Под ударом оказались Белоцерковский, Броварской, Бориспольский, Фастовский, Обуховский и Бучанский районы.

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В Белой Церкви в результате удара беспилотника возник пожар на одном из предприятий пищевой промышленности.

На место оперативно прибыли спасатели ГСЧС. Они всю ночь работали над ликвидацией последствий атаки. В настоящее время возгорание удалось локализовать.

Работу чрезвычайников усложняли регулярные воздушные тревоги и риск повторных ударов со стороны России. Утром спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

Пожар в Киевской области в результате атаки дронами 9 сентября

Пожар в Киевской области в результате атаки дронами 9 сентября

Пожар в Киевской области в результате атаки дронами 9 сентября

Напомним, в ночь на 9 сентября оккупанты атаковали Киев, в результате чего в Дарницком и Голосиевском районах возникли пожары. В частности, в столице горели два грузовика, гараж и двухэтажное нежилое здание. Обошлось без пострадавших.

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