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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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2664
Час на прочитання
1 хв

РФ вдарила по багатоповерхівці у Києві: є травмовані, виникла пожежа і руйнування (оновлено)

У багатоповерхівці, куди влучив дрон, сталася пожежа у квартирах, зруйновані стіни.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Пошкоджена багатоповерхівка.

Пошкоджена багатоповерхівка. / © ДСНС

Зранку 9 вересня армія РФ знову атакувала Київ безпілотниками. В одному з районів стався «приліт» у багатоповерхівку. Є потерпілі.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Спочатку мер повідомив про пошкодження 16-поверхівки, а потім уточнив, що влучання сталося в 24-поверховий житловий будинок на рівні 11-12 поверхів.

«На 12 поверсі загоряння та руйнування стін. Екстрені служби працюють на місці», — наголосив Кличко.

Згодом міський голова додав, що п’ятеро людей постраждали від атаки на столицю. Трьох поранених медики госпіталізували.

Наслідки атаки по багатоповерхівці. Фото: Реальний Київ

Наслідки атаки по багатоповерхівці. Фото: Реальний Київ

Наслідки атаки по багатоповерхівці. Фото: Реальний Київ

Наслідки атаки по багатоповерхівці. Фото: Реальний Київ

Нагадаємо, вночі проти 9 вересня РФ влаштувала нову атаку на Київ. У двох районах міста — Дарницькому та Голосіївському — спалахнули пожежі. Минулося без жертв та постраждалих.

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