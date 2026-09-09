- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 2664
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ вдарила по багатоповерхівці у Києві: є травмовані, виникла пожежа і руйнування (оновлено)
У багатоповерхівці, куди влучив дрон, сталася пожежа у квартирах, зруйновані стіни.
Зранку 9 вересня армія РФ знову атакувала Київ безпілотниками. В одному з районів стався «приліт» у багатоповерхівку. Є потерпілі.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
Спочатку мер повідомив про пошкодження 16-поверхівки, а потім уточнив, що влучання сталося в 24-поверховий житловий будинок на рівні 11-12 поверхів.
«На 12 поверсі загоряння та руйнування стін. Екстрені служби працюють на місці», — наголосив Кличко.
Згодом міський голова додав, що п’ятеро людей постраждали від атаки на столицю. Трьох поранених медики госпіталізували.
Нагадаємо, вночі проти 9 вересня РФ влаштувала нову атаку на Київ. У двох районах міста — Дарницькому та Голосіївському — спалахнули пожежі. Минулося без жертв та постраждалих.