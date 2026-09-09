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ТСН в социальных сетях

В Киеве мужчина голыми руками оттащил охваченный огнем обломок «Шахеда» от авто

В Киеве мужчина голыми руками оттащил охваченный огнем обломок «Шахеда» от авто / © скриншот с видео

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
153
Время на прочтение
1 мин
В Киеве мужчина голыми руками оттащил охваченный огнем обломок «Шахеда» от авто

В Киеве мужчина голыми руками оттащил охваченный огнем обломок "Шахеда" от авто (видео)

В Киеве мужчина решился на рискованный шаг после российской атаки, который зафиксировали на видео.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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В Сети появилось видео из Киева, где местный житель проявил незаурядную отвагу. Мужчина голыми руками оттащил охваченный огнем обломок российского дрона «Шахед», чтобы спасти автомобиль.

Об этом сообщили столичные телеграм-каналы.

На видео видно, как после российской атаки на Киев 9 сентября мужчина голыми руками оттягивает от припаркованного автомобиля обломок пылающего сбитого дрона «Шахед».

Мужчина пытается отодвинуть обломок в сторону, чтобы огонь не повредил машину.

В Киеве мужчина голыми руками оттащил охваченный огнем обломок «Шахеда» от авто / © из соцсетей

Напомним, ночью 9 сентября российская армия в очередной раз атаковала Киев дронами, в результате чего возникли пожары в Дарницком и Голосиевском районах. Пылали два грузовика, гараж и двухэтажное нежилое здание. Погибших и пострадавших нет.

Утром в результате очередных ударов беспилотниками произошло попадание в 24-этажный жилой дом в Киеве. На 12-м этаже произошло возгорание и разрушение стен, на месте работают экстренные службы.

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