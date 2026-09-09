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- Киев
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В Киеве мужчина голыми руками оттащил охваченный огнем обломок "Шахеда" от авто (видео)
В Киеве мужчина решился на рискованный шаг после российской атаки, который зафиксировали на видео.
В Сети появилось видео из Киева, где местный житель проявил незаурядную отвагу. Мужчина голыми руками оттащил охваченный огнем обломок российского дрона «Шахед», чтобы спасти автомобиль.
Об этом сообщили столичные телеграм-каналы.
На видео видно, как после российской атаки на Киев 9 сентября мужчина голыми руками оттягивает от припаркованного автомобиля обломок пылающего сбитого дрона «Шахед».
Мужчина пытается отодвинуть обломок в сторону, чтобы огонь не повредил машину.
Напомним, ночью 9 сентября российская армия в очередной раз атаковала Киев дронами, в результате чего возникли пожары в Дарницком и Голосиевском районах. Пылали два грузовика, гараж и двухэтажное нежилое здание. Погибших и пострадавших нет.
Утром в результате очередных ударов беспилотниками произошло попадание в 24-этажный жилой дом в Киеве. На 12-м этаже произошло возгорание и разрушение стен, на месте работают экстренные службы.