У Києві чоловік голіруч відтягнув охоплений вогнем уламок "Шахеда" від авто (відео)

Реклама

У Мережі з’явилося відео з Києва, де місцевий житель проявив неабияку відвагу. Чоловік голими руками відтягнув охоплений вогнем уламок російського дрона «Шахед», щоб врятувати автомобіль.

Про це повідомили столичні телеграм-канали.

Реклама

На відео видно, як після російської атаки на Київ 9 вересня чоловік голими руками відтягує від припаркованого автомобіля уламок збитого дрона «Шахед», який палає.

Реклама

Чоловік намагається відсунути уламок убік, щоб вогонь не пошкодив машину.

У Києві чоловік голіруч відтягнув охоплений вогнем уламок «Шахеда» від авто / © із соцмереж

Нагадаємо, уночі 9 вересня російська армія вкотре атакувала Київ дронами, внаслідок чого виникли пожежі у Дарницькому та Голосіївському районах. Палали дві вантажівки, гараж та двоповерхова нежитлова будівля. Загиблих і постраждалих немає.

Вранці внаслідок чергових ударів безпілотниками сталося влучання в 24-поверховий житловий будинок у Києві. На 12 поверсі сталося загоряння та руйнування стін, на місці працюють екстрені служби.

Новини партнерів

Новини партнерів