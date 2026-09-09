- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 312
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві чоловік голіруч відтягнув охоплений вогнем уламок "Шахеда" від авто (відео)
У Києві чоловік наважився на ризикований крок після російської атаки, який зафіксували на відео.
У Мережі з’явилося відео з Києва, де місцевий житель проявив неабияку відвагу. Чоловік голими руками відтягнув охоплений вогнем уламок російського дрона «Шахед», щоб врятувати автомобіль.
Про це повідомили столичні телеграм-канали.
На відео видно, як після російської атаки на Київ 9 вересня чоловік голими руками відтягує від припаркованого автомобіля уламок збитого дрона «Шахед», який палає.
Чоловік намагається відсунути уламок убік, щоб вогонь не пошкодив машину.
Нагадаємо, уночі 9 вересня російська армія вкотре атакувала Київ дронами, внаслідок чого виникли пожежі у Дарницькому та Голосіївському районах. Палали дві вантажівки, гараж та двоповерхова нежитлова будівля. Загиблих і постраждалих немає.
Вранці внаслідок чергових ударів безпілотниками сталося влучання в 24-поверховий житловий будинок у Києві. На 12 поверсі сталося загоряння та руйнування стін, на місці працюють екстрені служби.