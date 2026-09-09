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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Время на прочтение
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РФ ударила по многоэтажке в Киеве: есть травмированные, возник пожар и разрушение (обновлено)

В многоэтажке, куда попал дрон, произошел пожар в квартирах, разрушены стены.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Повреждена многоэтажка.

Повреждена многоэтажка.

Утром 9 сентября армия РФ снова атаковала Киев беспилотниками. В одном из районов произошел прилет в многоэтажку. Есть потерпевшие.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

Сначала мэр сообщил о повреждении 16-этажки, а затем уточнил, что попадание произошло в 24-этажный жилой дом на уровне 11-12 этажей.

«На 12 этаже возгорание и разрушение стен. Экстренные службы работают на месте», — подчеркнул Кличко.

Впоследствии городской голова добавил, что пять человек пострадали от атаки на столицу. Трое раненых медики госпитализировали.

Последствия атаки по многоэтажке. Фото: Реальный Киев

Последствия атаки по многоэтажке. Фото: Реальный Киев

Последствия атаки по многоэтажке. Фото: Реальный Киев

Последствия атаки по многоэтажке. Фото: Реальный Киев

Напомним, ночью против 9 сентября РФ устроила новую атаку на Киев . В двух районах города — Дарницком и Голосеевском — вспыхнули пожары. Обошлось без жертв и пострадавших.

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