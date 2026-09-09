- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 2664
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ ударила по многоэтажке в Киеве: есть травмированные, возник пожар и разрушение (обновлено)
В многоэтажке, куда попал дрон, произошел пожар в квартирах, разрушены стены.
Утром 9 сентября армия РФ снова атаковала Киев беспилотниками. В одном из районов произошел прилет в многоэтажку. Есть потерпевшие.
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
Сначала мэр сообщил о повреждении 16-этажки, а затем уточнил, что попадание произошло в 24-этажный жилой дом на уровне 11-12 этажей.
«На 12 этаже возгорание и разрушение стен. Экстренные службы работают на месте», — подчеркнул Кличко.
Впоследствии городской голова добавил, что пять человек пострадали от атаки на столицу. Трое раненых медики госпитализировали.
Напомним, ночью против 9 сентября РФ устроила новую атаку на Киев . В двух районах города — Дарницком и Голосеевском — вспыхнули пожары. Обошлось без жертв и пострадавших.