РФ ударила по многоэтажке в Киеве: есть травмированные, возник пожар и разрушение (обновлено)

Повреждена многоэтажка.

Реклама

Утром 9 сентября армия РФ снова атаковала Киев беспилотниками. В одном из районов произошел прилет в многоэтажку. Есть потерпевшие.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

Реклама

Сначала мэр сообщил о повреждении 16-этажки, а затем уточнил, что попадание произошло в 24-этажный жилой дом на уровне 11-12 этажей.

Реклама

«На 12 этаже возгорание и разрушение стен. Экстренные службы работают на месте», — подчеркнул Кличко.

Впоследствии городской голова добавил, что пять человек пострадали от атаки на столицу. Трое раненых медики госпитализировали.

Последствия атаки по многоэтажке. Фото: Реальный Киев

Последствия атаки по многоэтажке. Фото: Реальный Киев

Напомним, ночью против 9 сентября РФ устроила новую атаку на Киев . В двух районах города — Дарницком и Голосеевском — вспыхнули пожары. Обошлось без жертв и пострадавших.

Новость дополняется

Новости партнеров

Новости партнеров