Зеленую ветку метро в Киеве тестово запустили по Южному мосту: как будут курсировать поезда во время тревоги

Метро

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В Киеве 9 сентября во время желтого уровня опасности поезда зеленой ветки метро в тестовом режиме перевозят пассажиров между правым и левым берегами Днепра через Южный мост. Такое решение позволит сохранить сообщение между двумя берегами столицы.

Об этом сообщает Киевский метрополитен.

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В то же время в случае объявления красного уровня опасности движение по наземному участку будут прекращать. Тогда поезда будут курсировать отдельно на двух участках:

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"Сырец" - "Выдубичи";

«Осокорки» – «Красный хутор».

В Киевском метрополитене отметили, что специалисты завершают тестирование алгоритмов безопасности и взаимодействия персонала.

С 10 сентября такой режим работы зеленой ветки метро будет действовать на постоянной основе.

Пассажиров призывают следить за объявлениями в вагонах и на станциях, а также следовать указаниям работников метрополитена.

Как мы писали, после массированной атаки РФ в Киеве утром 8 сентября произошел масштабный транспортный коллапс. Общественный транспорт курсировал с перебоями, а у станций метро и на остановках образовались большие очереди. Особенно сложная ситуация была у «Арсенальной» и «Лесной»: люди часами ждали автобусов, чтобы добраться между правым и левым берегами Днепра. Транспорта не хватало для такого пассажиропотока. КГГА временно сменила маршруты ряда автобусов, троллейбусов и трамваев. В частности, изменения коснулись автобусов №51, 53, 54, 63, 112 и 119. С 10 сентября в Киеве также меняется порядок работы метро и мостов через Днепр во время воздушной тревоги.

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