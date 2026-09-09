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- Киев
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РФ попала по высотке в Киеве: появились жуткие фото разрушений
Утренний удар превратил часть этажей в многоэтажку в руины.
Утром 9 сентября россияне ударили беспилотниками по 24-этажному дому в Киеве. Есть пострадавшие местные жители.
В ГСЧС показали фото последствий.
оккупанты попали по высотке в Дарницком районе столицы. Из-за «прилета» были разрушены конструкции дома на уровне 11-12 этажей. Кроме того, возник пожар на уровне 12 этажа.
«Пожарные ликвидировали возгорание и спасли 23 человека», — говорится в сообщении.
Фото последствий
Напомним, во время утренней воздушной тревоги в Киеве раздались взрывы. Армия России ударила по многоэтажке в Дарницком районе. По данным властей, по меньшей мере шесть человек получили травмы.