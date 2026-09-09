ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
713
Время на прочтение
1 мин

РФ попала по высотке в Киеве: появились жуткие фото разрушений

Утренний удар превратил часть этажей в многоэтажку в руины.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Поврежден дом в Киеве.

Поврежден дом в Киеве.

Утром 9 сентября россияне ударили беспилотниками по 24-этажному дому в Киеве. Есть пострадавшие местные жители.

В ГСЧС показали фото последствий.

оккупанты попали по высотке в Дарницком районе столицы. Из-за «прилета» были разрушены конструкции дома на уровне 11-12 этажей. Кроме того, возник пожар на уровне 12 этажа.

«Пожарные ликвидировали возгорание и спасли 23 человека», — говорится в сообщении.

Фото последствий

РФ попала в многоэтажку в Киеве.

РФ попала в многоэтажку в Киеве.

РФ попала в многоэтажку в Киеве.

РФ попала в многоэтажку в Киеве.

РФ попала в многоэтажку в Киеве.

РФ попала в многоэтажку в Киеве.

РФ попала в многоэтажку в Киеве.

РФ попала в многоэтажку в Киеве.

РФ попала в многоэтажку в Киеве.

РФ попала в многоэтажку в Киеве.

РФ попала в многоэтажку в Киеве.

РФ попала в многоэтажку в Киеве.

Напомним, во время утренней воздушной тревоги в Киеве раздались взрывы. Армия России ударила по многоэтажке в Дарницком районе. По данным властей, по меньшей мере шесть человек получили травмы.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie