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РФ поцілила по висотці в Києві: з’явилися моторошні фото руйнувань
Ранковий удар перетворив частину поверхів у багатоповерхівці на руїни.
Зранку 9 вересня росіяни вдарили безпілотниками по 24-поверховому будинку в Києві. Є потерпілі місцеві мешканці.
У ДСНС показали фото наслідків.
Окупанти поцілили по висотці у Дарницькому районі столиці. Через «приліт» було зруйновано конструкцій будинку на рівні 11-12 поверхів. Окрім того, виникла пожежа на рівні 12 поверху.
«Вогнеборці ліквідували займання та врятували 23 людини», — йдеться у повідомленні.
Фото наслідків
Нагадаємо, під час вранішньої повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи. Армія Росії вдарила по багатоповерхівці у Дарницькому районі. За даними влади, щонайменше шість осіб отримали травми.