РФ поцілила по висотці в Києві: з’явилися моторошні фото руйнувань

Пошкоджений будинок у Києві. / © ДСНС

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Зранку 9 вересня росіяни вдарили безпілотниками по 24-поверховому будинку в Києві. Є потерпілі місцеві мешканці.

У ДСНС показали фото наслідків.

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Окупанти поцілили по висотці у Дарницькому районі столиці. Через «приліт» було зруйновано конструкцій будинку на рівні 11-12 поверхів. Окрім того, виникла пожежа на рівні 12 поверху.

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«Вогнеборці ліквідували займання та врятували 23 людини», — йдеться у повідомленні.

Фото наслідків

РФ влучила у багатоповерхівку в Києві. / © ДСНС

РФ влучила у багатоповерхівку в Києві. / © ДСНС

РФ влучила у багатоповерхівку в Києві. / © ДСНС

РФ влучила у багатоповерхівку в Києві. / © ДСНС

РФ влучила у багатоповерхівку в Києві. / © ДСНС

РФ влучила у багатоповерхівку в Києві. / © ДСНС

Нагадаємо, під час вранішньої повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи. Армія Росії вдарила по багатоповерхівці у Дарницькому районі. За даними влади, щонайменше шість осіб отримали травми.

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