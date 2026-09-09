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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
672
Час на прочитання
1 хв

РФ поцілила по висотці в Києві: з’явилися моторошні фото руйнувань

Ранковий удар перетворив частину поверхів у багатоповерхівці на руїни.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Пошкоджений будинок у Києві.

Пошкоджений будинок у Києві. / © ДСНС

Зранку 9 вересня росіяни вдарили безпілотниками по 24-поверховому будинку в Києві. Є потерпілі місцеві мешканці.

У ДСНС показали фото наслідків.

Окупанти поцілили по висотці у Дарницькому районі столиці. Через «приліт» було зруйновано конструкцій будинку на рівні 11-12 поверхів. Окрім того, виникла пожежа на рівні 12 поверху.

«Вогнеборці ліквідували займання та врятували 23 людини», — йдеться у повідомленні.

Фото наслідків

РФ влучила у багатоповерхівку в Києві. / © ДСНС

РФ влучила у багатоповерхівку в Києві. / © ДСНС

РФ влучила у багатоповерхівку в Києві. / © ДСНС

РФ влучила у багатоповерхівку в Києві. / © ДСНС

РФ влучила у багатоповерхівку в Києві. / © ДСНС

РФ влучила у багатоповерхівку в Києві. / © ДСНС

РФ влучила у багатоповерхівку в Києві. / © ДСНС

РФ влучила у багатоповерхівку в Києві. / © ДСНС

РФ влучила у багатоповерхівку в Києві. / © ДСНС

РФ влучила у багатоповерхівку в Києві. / © ДСНС

РФ влучила у багатоповерхівку в Києві. / © ДСНС

РФ влучила у багатоповерхівку в Києві. / © ДСНС

Нагадаємо, під час вранішньої повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи. Армія Росії вдарила по багатоповерхівці у Дарницькому районі. За даними влади, щонайменше шість осіб отримали травми.

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