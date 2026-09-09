Зелену гілку метро у Києві тестово запустили Південним мостом: як курсуватимуть поїзди під час тривоги

Метро

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У Києві 9 вересня під час жовтого рівня небезпеки поїзди зеленої гілки метро в тестовому режимі перевозитимуть пасажирів між правим і лівим берегами Дніпра через Південний міст. Таке рішення дозволить зберегти сполучення між двома берегами столиці.

Про це повідомляє Київський метрополітен.

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Водночас у разі оголошення червоного рівня небезпеки рух наземною ділянкою припинятимуть. Тоді поїзди курсуватимуть окремо на двох ділянках:

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«Сирець» — «Видубичі»;

«Осокорки» — «Червоний хутір».

У Київському метрополітені зазначили, що сьогодні фахівці завершують тестування алгоритмів безпеки та взаємодії персоналу.

Від 10 вересня такий режим роботи зеленої гілки метро діятиме на постійній основі.

Пасажирів закликають стежити за оголошеннями у вагонах і на станціях, а також виконувати вказівки працівників метрополітену.

Як ми писали, після масованої атаки РФ у Києві вранці 8 вересня стався масштабний транспортний колапс. Громадський транспорт курсував із перебоями, а біля станцій метро та на зупинках утворилися великі черги. Особливо складна ситуація була біля «Арсенальної» та «Лісової»: люди годинами чекали на автобуси, щоб дістатися між правим і лівим берегами Дніпра. Транспорту не вистачало для такого пасажиропотоку. КМДА тимчасово змінила маршрути низки автобусів, тролейбусів і трамваїв. Зокрема, зміни торкнулися автобусів №51, 53, 54, 63, 112 та 119. Від 10 вересня у Києві також змінюється порядок роботи метро та мостів через Дніпро під час повітряної тривоги.

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