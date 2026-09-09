Небезпечний дим накрив Київ та область: що відбувається з повітрям

Київ / © unsplash.com

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У Києві та області 9 вересня зафіксовано тимчасове погіршення якості повітря через пожежі після російських атак. Фахівці зафіксували помірні концентрації дрібнодисперсного пилу та радять обмежити перебування на вулиці.

Про це повідомили КМДА та Київська ОВА.

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Через пожежі внаслідок ворожих атак у Подільському районі Києва тимчасово погіршилася якість повітря.

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Фахівці радять дотримуватися кількох рекомендацій, допоки ситуація не стабілізується:

зачинити вікна,

не перебувати тривалий час на відкритому повітрі,

пити достатню кількість води,

за наявності очищувача повітря, увімкнути його на максимальну потужність.

Стежити за актуальними показниками якості повітря в режимі реального часу можна за посиланням та у застосунку «Київ Цифровий».

Тимчасове погіршення якості повітря вранці також зафіксували у Вишневому, Обухові та Броварах на Київщині. За даними середньодобових спостережень моніторингових постів, наразі у помірній концентрації в повітрі присутній дрібнодисперсний пил. Він здатен спричиняти незначний дискомфорт під час дихання у людей, які чутливі до подразнень.

Водночас в інших населених пунктах області, де проводиться моніторинг повітря, перевищень допустимих показників вмісту хімічних і біологічних речовин не виявили.

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Рівень гамма-випромінювання на території Київщини залишається в межах природного фону.

Атака на Київ та область 9 вересня — які наслідки

Нагадаємо, у ніч проти 9 вересня російські війська атакували Київ ударними дронами. Унаслідок атаки спалахнули пожежі у Дарницькому та Голосіївському районах столиці.

Вранці росіяни продовжили атаку безпілотниками. Один із дронів влучив у 24-поверховий житловий будинок у столиці. На 12-му поверсі виникла пожежа, також зафіксовано руйнування стін.

За останню добу на Київщині через ворожі удари загинули двоє людей, ще семеро — дістали поранення. Руйнувань зазнав 31 об’єкт у п’яти районах області — Броварському, Білоцерківському, Обухівському, Бориспільському та Бучанському. Пошкоджені житлові будинки, виробничі і складські приміщення, адмінбудівлі та автомобілі.

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