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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Атака на Киев: один из районов охватил пожар — детали

После атаки РФ загорелось здание в столице.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Атака на Киев.

Атака на Киев. / © Associated Press

Ночью против 10 сентября российские войска снова атаковали Киев. В одном из районов произошел пожар.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

«Голосеевском районе из-за российского удара возник пожар в двухэтажном нежилом здании», — отметили в сообщении.

Спасателям удалось ликвидировать возгорание. Отмечается, что информация о пострадавших не поступала.

В Киеве загорелось двухэтажное здание.

В Киеве загорелось двухэтажное здание.

В Киеве загорелось двухэтажное здание.

В Киеве загорелось двухэтажное здание.

Напомним, накануне днем, 9 сентября, Киев находился под атакой российских дронов. Утром РФ ударила по многоэтажке в Дарницком районе. Попадание произошло в 24-этажный жилой дом на уровне 11-12 этажей. Возник пожар.

Вечером снова произошло попадание в многоэтажку. В Днепровском районе дрон попал в девятиэтажный жилой дом. Погибла женщина.

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