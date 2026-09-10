Атака на Киев. / © Associated Press

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Ночью против 10 сентября российские войска снова атаковали Киев. В одном из районов произошел пожар.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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«Голосеевском районе из-за российского удара возник пожар в двухэтажном нежилом здании», — отметили в сообщении.

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Спасателям удалось ликвидировать возгорание. Отмечается, что информация о пострадавших не поступала.

В Киеве загорелось двухэтажное здание.

В Киеве загорелось двухэтажное здание.

Напомним, накануне днем, 9 сентября, Киев находился под атакой российских дронов. Утром РФ ударила по многоэтажке в Дарницком районе. Попадание произошло в 24-этажный жилой дом на уровне 11-12 этажей. Возник пожар.

Вечером снова произошло попадание в многоэтажку. В Днепровском районе дрон попал в девятиэтажный жилой дом. Погибла женщина.

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