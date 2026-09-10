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- Киев
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В Киеве раздался взрыв: известно о разрушениях в одном из районов (обновлено)
10 сентября утром в Киеве был слышен сильный взрыв. По состоянию на 9:30 уже известно о первых последствиях.
Утром примерно в 08:25 в Киеве раздался громкий взрыв. До этого киевляне получили уведомление об угрозе дроновой атаки РФ.
В Киеве фиксируется желтый уровень угрозы.
В Киеве раздался взрыв: что известно
Есть угроза ударов реактивных дронов.
Сейчас дроны летят по Киевской области.
По данным Воздушных сил, группа реактивных дронов летит на Кременчугское водохранилище, курс северо-западный на Черкассы.
Также один дрон летит на Пирогово.
Последствия взрывов в столице
По данным мера города Виталия Кличко, в результате взрыва, прогремевшего в Киеве утром, известно о повреждении нежилого здания в Голосеевском районе.
Кличко отметил, что падение дрона произошло без пожара. Пострадавших нет.