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Днем в четверг, 10 сентября, на правом берегу Киева произошел «прилет» в районе ТРЦ «Республика Парк». По официальным данным, оккупанты атаковали АЗС возле торгового центра.

Видео последствий атаки и пожара распространяется в Сети.

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Местные паблики пишут о попадании по заправке «Укрнафты» в Голосеевском районе. По данным телеграм-каналов, Россия атаковала «Шахедом», в результате чего пожар охватил территорию АЗС.

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Как видно из фото и видео, на заправке в момент удара находились автомобили, которые после обстрела горели.

Видео момента попадания в заправку

В Telegram-пабликах опубликовали видео момента попадания в заправку. Судя по видеорегистратору, дрон летел на низкой высоте. После попадания в небо поднялся густой черный дым.

© из соцсетей

Мэр сообщил о вызове медиков в Голосеевском районе, где расположены АЗС и торговый центр. По его словам, есть потерпевшие.

«Вызов медиков в Голосеевский район Киева. По предварительной информации, есть пострадавшие. Бригады выехали», — говорится в сообщении, опубликованном в 10:35.

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© из соцсетей

© из соцсетей

Впоследствии мэр города подтвердил российскую атаку на заправку и сообщил о трех пострадавших.

«В Голосеевском районе БпЛА упал на территорию АЗС. Пожар и возгорание одного автомобиля оперативно ликвидировали. Три человека пострадали. Медики оказывают им помощь», — говорится в его заявлении.

По состоянию на 11.40 количество пострадавших возросло. По данным местных властей, в результате удара РФ по АЗС — четверо пострадавших. Троих раненых медики госпитализировали.

© 24 канал

© 24 канал

© 24 канал

РФ нанесла повторный удар по АЗС

По данным ГСЧС, на месте удара после прилета загорелся легковой автомобиль. Кроме того, повреждена остановка общественного транспорта. Также возник пожар в 8-этажном нежилом здании.

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В ведомстве добавили, что Россия нанесла повторный удар по заправке, после чего загорелись дизельные генераторы.

По состоянию на 11.20 спасатели все пожары ликвидировали.

© ГСЧС Украины

© ГСЧС Украины

© ГСЧС Украины

© ГСЧС Украины

© ГСЧС Украины

© ГСЧС Украины

Атака по Киеву — последние новости

Напомним, ночью 10 сентября российские оккупанты атаковали Киев, в результате чего в одном из районов произошел пожар. По данным ГСЧС, пожар возник в двухэтажном нежилом здании в Голосеевском районе.

The Guardian пишет, что в Киеве из-за ударов РФ по складам, логистическим центрам и запасам исчезают продукты.

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