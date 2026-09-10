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- Киев
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Полностью уничтоженная АЗС и сгоревшие авто: в Киеве в районе популярного ТРЦ "прилет" — все детали и видео удара
Местные паблики пишут о попадании по заправке «Укрнафты» в Голосеевском районе. В результате атаки пожар охватил территорию АЗС. По данным властей, медики выехали на место происшествия, есть пострадавшие.
Днем в четверг, 10 сентября, на правом берегу Киева произошел «прилет» в районе ТРЦ «Республика Парк». По официальным данным, оккупанты атаковали АЗС возле торгового центра.
Видео последствий атаки и пожара распространяется в Сети.
Местные паблики пишут о попадании по заправке «Укрнафты» в Голосеевском районе. По данным телеграм-каналов, Россия атаковала «Шахедом», в результате чего пожар охватил территорию АЗС.
Как видно из фото и видео, на заправке в момент удара находились автомобили, которые после обстрела горели.
Видео момента попадания в заправку
В Telegram-пабликах опубликовали видео момента попадания в заправку. Судя по видеорегистратору, дрон летел на низкой высоте. После попадания в небо поднялся густой черный дым.
Мэр сообщил о вызове медиков в Голосеевском районе, где расположены АЗС и торговый центр. По его словам, есть потерпевшие.
«Вызов медиков в Голосеевский район Киева. По предварительной информации, есть пострадавшие. Бригады выехали», — говорится в сообщении, опубликованном в 10:35.
Впоследствии мэр города подтвердил российскую атаку на заправку и сообщил о трех пострадавших.
«В Голосеевском районе БпЛА упал на территорию АЗС. Пожар и возгорание одного автомобиля оперативно ликвидировали. Три человека пострадали. Медики оказывают им помощь», — говорится в его заявлении.
По состоянию на 11.40 количество пострадавших возросло. По данным местных властей, в результате удара РФ по АЗС — четверо пострадавших. Троих раненых медики госпитализировали.
РФ нанесла повторный удар по АЗС
По данным ГСЧС, на месте удара после прилета загорелся легковой автомобиль. Кроме того, повреждена остановка общественного транспорта. Также возник пожар в 8-этажном нежилом здании.
В ведомстве добавили, что Россия нанесла повторный удар по заправке, после чего загорелись дизельные генераторы.
По состоянию на 11.20 спасатели все пожары ликвидировали.
Атака по Киеву — последние новости
Напомним, ночью 10 сентября российские оккупанты атаковали Киев, в результате чего в одном из районов произошел пожар. По данным ГСЧС, пожар возник в двухэтажном нежилом здании в Голосеевском районе.
The Guardian пишет, что в Киеве из-за ударов РФ по складам, логистическим центрам и запасам исчезают продукты.