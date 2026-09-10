ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Атака по АЗС в Киеве

Атака по АЗС в Киеве / © ГСЧС Украины

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
2903
Время на прочтение
2 мин
Атака по АЗС в Киеве

Полностью уничтоженная АЗС и сгоревшие авто: в Киеве в районе популярного ТРЦ "прилет" — все детали и видео удара

Местные паблики пишут о попадании по заправке «Укрнафты» в Голосеевском районе. В результате атаки пожар охватил территорию АЗС. По данным властей, медики выехали на место происшествия, есть пострадавшие.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google

Днем в четверг, 10 сентября, на правом берегу Киева произошел «прилет» в районе ТРЦ «Республика Парк». По официальным данным, оккупанты атаковали АЗС возле торгового центра.

Видео последствий атаки и пожара распространяется в Сети.

Местные паблики пишут о попадании по заправке «Укрнафты» в Голосеевском районе. По данным телеграм-каналов, Россия атаковала «Шахедом», в результате чего пожар охватил территорию АЗС.

Как видно из фото и видео, на заправке в момент удара находились автомобили, которые после обстрела горели.

Видео момента попадания в заправку

В Telegram-пабликах опубликовали видео момента попадания в заправку. Судя по видеорегистратору, дрон летел на низкой высоте. После попадания в небо поднялся густой черный дым.

© из соцсетей

Мэр сообщил о вызове медиков в Голосеевском районе, где расположены АЗС и торговый центр. По его словам, есть потерпевшие.

«Вызов медиков в Голосеевский район Киева. По предварительной информации, есть пострадавшие. Бригады выехали», — говорится в сообщении, опубликованном в 10:35.

© из соцсетей

© из соцсетей

Впоследствии мэр города подтвердил российскую атаку на заправку и сообщил о трех пострадавших.

«В Голосеевском районе БпЛА упал на территорию АЗС. Пожар и возгорание одного автомобиля оперативно ликвидировали. Три человека пострадали. Медики оказывают им помощь», — говорится в его заявлении.

По состоянию на 11.40 количество пострадавших возросло. По данным местных властей, в результате удара РФ по АЗС — четверо пострадавших. Троих раненых медики госпитализировали.

/ © 24 канал

© 24 канал

/ © 24 канал

© 24 канал

/ © 24 канал

© 24 канал

РФ нанесла повторный удар по АЗС

По данным ГСЧС, на месте удара после прилета загорелся легковой автомобиль. Кроме того, повреждена остановка общественного транспорта. Также возник пожар в 8-этажном нежилом здании.

В ведомстве добавили, что Россия нанесла повторный удар по заправке, после чего загорелись дизельные генераторы.

По состоянию на 11.20 спасатели все пожары ликвидировали.

/ © ГСЧС Украины

© ГСЧС Украины

/ © ГСЧС Украины

© ГСЧС Украины

/ © ГСЧС Украины

© ГСЧС Украины

/ © ГСЧС Украины

© ГСЧС Украины

/ © ГСЧС Украины

© ГСЧС Украины

/ © ГСЧС Украины

© ГСЧС Украины

Атака по Киеву — последние новости

Напомним, ночью 10 сентября российские оккупанты атаковали Киев, в результате чего в одном из районов произошел пожар. По данным ГСЧС, пожар возник в двухэтажном нежилом здании в Голосеевском районе.

The Guardian пишет, что в Киеве из-за ударов РФ по складам, логистическим центрам и запасам исчезают продукты.

Новость дополняется

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie