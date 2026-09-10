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ТСН у соціальних мережах

Атака по Києву 10 вересня

Атака по Києву 10 вересня / © із соцмереж

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
521
Час на прочитання
1 хв
Атака по Києву 10 вересня

У Києві у районі популярного ТРЦ «приліт»: масштабна пожежа охопила АЗС, горять авто — перші деталі (відео)

Місцеві пабліки пишуть про влучання по заправці «Укрнафти» у Голосіївському районі. Внаслідок атаки пожежа охопила територію АЗС. За даними влади, медики виїхали на місце події.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Вдень четверга, 10 вересня, на правому березі Києва стався «приліт» у районі ТРЦ «Республіка Парк». За неофіційними даними, окупанти атакували АЗС.

Відео наслідків атаки поширюють в Мережі.

Місцеві пабліки пишуть про влучання по заправці «Укрнафти» у Голосіївському районі. Внаслідок атаки пожежа охопила територію АЗС. Як видно із фото та відео, на заправці в момент удару перебували автомобілі, які палають.

Станом на 10:45 офіційно влада не підтвердила приліт біля ТРЦ.

Водночас міський голова повідомив про виклик медиків у Голосіївському районі, де розташовані АЗС та торговий центр.

За його словами, є потерпілі.

«Виклик медиків у Голосіївський район Києва. За попередньою інформацією, є постраждалі. Бригади виїхали», — йдеться у його повідомленні.

© із соцмереж

© із соцмереж

Наразі офіційні служби уточнюють обставини події та наслідки.

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