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У Києві у районі популярного ТРЦ «приліт»: масштабна пожежа охопила АЗС, горять авто — перші деталі (відео)
Місцеві пабліки пишуть про влучання по заправці «Укрнафти» у Голосіївському районі. Внаслідок атаки пожежа охопила територію АЗС. За даними влади, медики виїхали на місце події.
Вдень четверга, 10 вересня, на правому березі Києва стався «приліт» у районі ТРЦ «Республіка Парк». За неофіційними даними, окупанти атакували АЗС.
Відео наслідків атаки поширюють в Мережі.
Місцеві пабліки пишуть про влучання по заправці «Укрнафти» у Голосіївському районі. Внаслідок атаки пожежа охопила територію АЗС. Як видно із фото та відео, на заправці в момент удару перебували автомобілі, які палають.
Станом на 10:45 офіційно влада не підтвердила приліт біля ТРЦ.
Водночас міський голова повідомив про виклик медиків у Голосіївському районі, де розташовані АЗС та торговий центр.
За його словами, є потерпілі.
«Виклик медиків у Голосіївський район Києва. За попередньою інформацією, є постраждалі. Бригади виїхали», — йдеться у його повідомленні.
Наразі офіційні служби уточнюють обставини події та наслідки.