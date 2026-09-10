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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1758
Час на прочитання
1 хв

У Києві пролунав вибух: відомо про руйнування в одному з районів (оновлено)

10 вересня зранку у Києві було чутно сильний вибух. Станом на 9:30 уже відомо про перші наслідки.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Вибухи у Києві 10 вересня

Вибухи у Києві 10 вересня / © ТСН

Зранку, приблизно о 08:25 у Києві пролунав гучний вибух. Перед цим кияни отримали сповіщення про загрозу дронової атаки РФ.

У Києві фіксується жовтий рівень небезпеки.

У Києві пролунав вибух: що відомо

Є загроза ударів реактивних дронів.

Наразі дрони летять Київщиною.

За даними Повітряних сил, група реактивних дронів летить на Кременчуцьке водосховище, курс північно-західний на Черкаси.

Також один дрон летить на Пирогів.

Наслідки вибухів у столиці

За даними міського голови Віталія Кличка, унаслідок вибуху, що пролунав у Києві зранку, відомо про пошкодження нежитлової будівлі у Голосіївському районі.

Кличко зазначив, що падіння дрона відбулося без пожежі. Постраждалих немає.

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