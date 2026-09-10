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- Київ
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У Києві пролунав вибух: відомо про руйнування в одному з районів (оновлено)
10 вересня зранку у Києві було чутно сильний вибух. Станом на 9:30 уже відомо про перші наслідки.
Зранку, приблизно о 08:25 у Києві пролунав гучний вибух. Перед цим кияни отримали сповіщення про загрозу дронової атаки РФ.
У Києві фіксується жовтий рівень небезпеки.
У Києві пролунав вибух: що відомо
Є загроза ударів реактивних дронів.
Наразі дрони летять Київщиною.
За даними Повітряних сил, група реактивних дронів летить на Кременчуцьке водосховище, курс північно-західний на Черкаси.
Також один дрон летить на Пирогів.
Наслідки вибухів у столиці
За даними міського голови Віталія Кличка, унаслідок вибуху, що пролунав у Києві зранку, відомо про пошкодження нежитлової будівлі у Голосіївському районі.
Кличко зазначив, що падіння дрона відбулося без пожежі. Постраждалих немає.