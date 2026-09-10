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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Атака на Київ: один з районів охопила пожежа — деталі

Після атаки РФ спалахнула будівля у столиці.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Атака на Київ.

Атака на Київ. / © Associated Press

Вночі проти 10 вересня російські війська знову атакували Київ. В одному з районів сталася пожежа.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

«Голосіївському районі через російський удар виникла пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі», — наголосили у повідомленні.

Рятувальникам вдалося ліквідували займання. Зазначається, що інформації щодо постраждалих не надходило.

У Києві спалахнула двоповерхова будівля.

У Києві спалахнула двоповерхова будівля.

У Києві спалахнула двоповерхова будівля.

У Києві спалахнула двоповерхова будівля.

Нагадаємо, напередодні вдень, 9 вересня Київ перебував під атакою російських дронів. Зранку РФ вдарила по багатоповерхівці у Дарницькому районі. Влучання сталося в 24-поверховий житловий будинок на рівні 11-12 поверхів. Виникла пожежа.

Увечері знову сталось влучання у багатоповерхівку. У Дніпровському районі дрон влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок. Загинула жінка.

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