У Києві лунають вибухи: що відомо

Вибухи у Києві 10 вересня / © ТСН

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Зранку, приблизно о 08:25 у Києві пролунав гучний вибух. Перед цим кияни отримали сповіщення про загрозу дронової атаки РФ.

У Києві фіксується жовтий рівень небезпеки.

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У Києві пролунав вибух: що відомо

Є загроза ударів реактивних дронів.

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Наразі дрони летять Київщиною.

За даними Повітряних сил, група реактивних дронів летить на Кременчуцьке водосховище, курс північно-західний на Черкаси.

Також один дрон летить на Пирогів.

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