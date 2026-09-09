У Києві запустять 4 нічні автобуси: розклад нових маршрутів від вокзалу

В Києві запускають нічні автобусі від вокзалу / © УНІАН

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Столична влада вирішила покращити транспортне сполучення для людей, які прибувають до міста пізніми потягами. Відтепер мешканці та гості Києва вони зможуть безпечно дістатися від вокзалу до різних куточнів столиці навіть після настання комендантської години.

Про це повідомив Офіційний портал Києва.

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Графік роботи транспорту

Спеціальні рейси курсуватимуть містом виключно вночі з 1:00 до 5:00. Головною метою цього нововведення є забезпечення комфортного розвезення пасажирів із потягів, що прибувають на вокзал у цей часовий проміжок.

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Водночас у зворотному напрямку з житлових масивів транспорт вирушатиме трохи раніше. Інтервал руху всіх 4 нових маршрутів складатиме орієнтовно 60 хвилин.

«Висадка та посадка пасажирів на зупинках здійснюватиметься на вимогу», — попередили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Чиновники наполегливо радять киянам та гостям міста дуже ретельно планувати свої поїздки. Їм варто враховувати всі можливі фактори та завчасно ознайомитися з оновленими схемами руху.

Схеми руху автобусів

Тимчасові автобуси курсуватимуть за такими схемами:

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№ 131-Н «Залізничний вокзал „Центральний“ — станція метрополітену „Дарниця“ — Залізничний вокзал „Центральний“:

Вокзальна пл. — вул. Симона Петлюри — вул. Саксаганського — Галицька пл. — Берестейський просп. — вул. В’ячеслава Чорновола — вул. Глібова — вул. Січових Стрільців — вул. Юрія Іллєнка — вул. Герцена — вул. Овруцька — Подільський узвіз — вул. Кирилівська — вул. Куренівська — просп. Степана Бандери — Північний міст — просп. Романа Шухевича — вул. Оноре де Бальзака (парна сторона) — вул. Олександри Екстер — просп. Червоної Калини — вул. Рональда Рейгана — вул. Братиславська — Лісовий просп. — вул. Мілютенка — вул. Шолом-Алейхема — вул. Миропільська — вул. Князя Романа Мстиславича — вул. Андрія Малишка — Броварський просп. — вул. Раїси Окіпної — Русанівська набережна — просп. Соборності — міст Патона — бульв. Миколи Міхновського — бульв. Лесі Українки — вул. Басейна — Бессарабська пл. — бульв. Тараса Шевченка — вул. Симона Петлюри — Вокзальна пл. / © kyivcity.gov.ua

№ 132-Н «Залізничний вокзал „Центральний“ — станція метрополітену „Мінська“ — Залізничний вокзал „Центральний“:

Вокзальна пл. — вул. Симона Петлюри — вул.Саксаганського — Галицька пл. — Берестейський просп. — просп. Академіка Палладіна — вул. Стеценка — вул. Івана Виговського — просп. Європейського Союзу — просп. Василя Порика — просп. Свободи — просп. Європейського Союзу — вул. Ярослава Івашкевича — вул. Вишгородська — пл. Тараса Шевченка — вул. Полярна — вул. Героїв Дніпра — вул. Зої Гайдай — вул. Левка Лук’яненка — Мінська пл. — вул. Левка Лук’яненка — просп. Володимира Івасюка — пл. Сантьяго-де-Чилі — просп. Володимира Івасюка — вул. Набережно-Рибальська — Гаванський міст — вул. Набережно-Рибальська — вул. Набережно-Хрещатицька — Боричів узвіз — Володимирський узвіз — Європейська пл. — вул. Хрещатик — бульв. Тараса Шевченка — вул. Симона Петлюри — Вокзальна пл. / © kyivcity.gov.ua

№ 133-Н «Залізничний вокзал „Центральний“ — вул. Тулузи — Залізничний вокзал „Центральний“:

Вокзальна пл. — вул. Симона Петлюри — вул. Жилянська — вул. Павла Скоропадського — вул. Митрополита Василя Липківського — Солом’янська пл. — просп. Повітряних Сил — Севастопольська пл. — просп. Валерія Лобановського — Деміївська пл. — Голосіївський просп. — вул. Васильківська — вул. Юлії Здановської — вул. Самійла Кішки — вул. Степана Рудницького — вул. Докії Гуменної — вул. Героїв Маріуполя — вул. Василя Касіяна — просп. Академіка Глушкова — Кільцева дорога — вул. Тулузи — бульв. Жуля Верна — вул. Якуба Коласа — вул. Гната Юри — просп. Леся Курбаса — просп. Любомира Гузара — бульв. Вацлава Гавела — Відрадний просп. — вул. Гарматна — вул. Борщагівська — вул. Жилянська — вул. Симона Петлюри — Вокзальна пл. / © kyivcity.gov.ua

№ 134-Н «Залізничний вокзал „Центральний“ — проспект Павла Тичини — Залізничний вокзал „Центральний“:

Вокзальна пл. — вул. Симона Петлюри — вул. Жилянська — вул. Антоновича — Либідська пл. — бульв. Миколи Міхновського — міст Патона — просп. Соборності — Дарницька пл. — Харківське шосе — вул. Тепловозна — Дарницьке шосе — вул. Привокзальна — вул. Ялтинська — вул. Тростянецька — Харківське шосе — вул. Архітектора Вербицького — вул. Братства тарасівців — просп. Миколи Бажана — Дніпровська набережна — вул. Анни Ахматової — вул. Петра Григоренка — вул. Петра Радзіня — вул. Юрія Шумського — просп. Павла Тичини — Дніпровська набережна — просп. Соборності — міст Патона — бульв. Миколи Міхновського — вул. Велика Васильківська — вул. Саксаганського — вул. Симона Петлюри — Вокзальна пл. / © kyivcity.gov.ua

Нагадаємо, у Києві 9 вересня під час «жовтого» рівня небезпеки поїзди зеленої гілки метро у тестовому режимі їздитимуть між правим і лівим берегами через Південний міст.

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