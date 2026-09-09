ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
977
Час на прочитання
2 хв

Німецький міністр пережив атаку в Києві: делегацію зняли з потяга

Міністр внутрішніх справ Баден-Вюртемберга Мануель Хагель прибув до Києва та на власному досвіді відчув наслідки російських атак. Делегацію евакуювали з потяга, а вночі її учасники ховалися в бункері.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Німецький міністр потрапив під атаку в Києві

Німецький міністр потрапив під атаку в Києві / © Соцмережа X

Міністр внутрішніх справ німецької землі Баден-Вюртемберг Мануель Хагель вирушив із делегацією до Києва, де на власному досвіді відчув наслідки війни в українській столиці. Як повідомив речник Міністерства внутрішніх справ, уночі присутнім довелося перейти до бункера через повітряні атаки на місто.

Про це пише Die Zeit.

Німецького посадовця зняли з потяга через повітряну тривогу в Україні

Крім того, під час пересування Хагеля та його супутників Києвом просто в небі над групою було збито російський безпілотник.

За словами речника, пригоди розпочалися ще на шляху до столиці: неподалік від центрального залізничного вокзалу Києва делегацію терміново евакуювали з потяга через оголошення повітряної тривоги.

Інші подробиці візиту в оборонному відомстві розкривати відмовилися, пославшись на міркування безпеки.

Разом із міністром до України прибули й представники ділових кіл, зокрема з галузі безпекової індустрії. За інформацією речника, делегація вже має перші практичні результати: представники компанії Daimler Truck та Львівського університету підписали угоду про співпрацю.

На офіційній сторінці міністерства в Instagram зазначається, що головна мета візиту полягає в розбудові економічних зв’язків з Україною та взаємному обміні технічним досвідом.

«Ми повинні зараз модернізувати нашу архітектуру безпеки та стати здатними до оборони на кожному рівні проти цих нових загроз. Політика безпеки — це економічна політика», — сказав Хагель.

Атака на Київ 9 вересня: головне

Нагадаємо, в ніч проти 9 вересня Росія знову атакувала Київ. За даними ДСНС, у Дарницькому та Голосіївському районах спалахнули пожежі: горіли дві вантажівки, гараж та двоповерхова нежитлова будівля. На ранок усі займання ліквідували, ніхто не постраждав.

Зранку армія РФ повторно завдала удару безпілотниками по столиці. Внаслідок влучання у 24-поверховий житловий будинок на рівні 11–12 поверхів виникла пожежа та сталося руйнування стін.

За словами міського голови Віталія Кличка та інформацією КМВА, внаслідок ранкової атаки постраждали шестеро людей, трьох з яких медики госпіталізували. На місці події працювали екстрені служби.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie