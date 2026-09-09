Німецький міністр пережив атаку в Києві: делегацію зняли з потяга

Німецький міністр потрапив під атаку в Києві / © Соцмережа X

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Міністр внутрішніх справ німецької землі Баден-Вюртемберг Мануель Хагель вирушив із делегацією до Києва, де на власному досвіді відчув наслідки війни в українській столиці. Як повідомив речник Міністерства внутрішніх справ, уночі присутнім довелося перейти до бункера через повітряні атаки на місто.

Про це пише Die Zeit.

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Німецького посадовця зняли з потяга через повітряну тривогу в Україні

Крім того, під час пересування Хагеля та його супутників Києвом просто в небі над групою було збито російський безпілотник.

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За словами речника, пригоди розпочалися ще на шляху до столиці: неподалік від центрального залізничного вокзалу Києва делегацію терміново евакуювали з потяга через оголошення повітряної тривоги.

Інші подробиці візиту в оборонному відомстві розкривати відмовилися, пославшись на міркування безпеки.

Разом із міністром до України прибули й представники ділових кіл, зокрема з галузі безпекової індустрії. За інформацією речника, делегація вже має перші практичні результати: представники компанії Daimler Truck та Львівського університету підписали угоду про співпрацю.

На офіційній сторінці міністерства в Instagram зазначається, що головна мета візиту полягає в розбудові економічних зв’язків з Україною та взаємному обміні технічним досвідом.

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«Ми повинні зараз модернізувати нашу архітектуру безпеки та стати здатними до оборони на кожному рівні проти цих нових загроз. Політика безпеки — це економічна політика», — сказав Хагель.

Атака на Київ 9 вересня: головне

Нагадаємо, в ніч проти 9 вересня Росія знову атакувала Київ. За даними ДСНС, у Дарницькому та Голосіївському районах спалахнули пожежі: горіли дві вантажівки, гараж та двоповерхова нежитлова будівля. На ранок усі займання ліквідували, ніхто не постраждав.

Зранку армія РФ повторно завдала удару безпілотниками по столиці. Внаслідок влучання у 24-поверховий житловий будинок на рівні 11–12 поверхів виникла пожежа та сталося руйнування стін.

За словами міського голови Віталія Кличка та інформацією КМВА, внаслідок ранкової атаки постраждали шестеро людей, трьох з яких медики госпіталізували. На місці події працювали екстрені служби.

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