"Кожне життя безцінне": рятувальники боролися за життя котика, що постраждав від атаки РФ на Київ (відео)

У Києві ДСНС рятували кота після атаки

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Унаслідок російської атаки на Київ 9 вересня, що досі триває, відомо про постраждалих українців. Також від російського удару постраждали тварини. Рятувальники ДСНС на місці атаки рятували котика, якого винесли з понівеченого будинку.

Відео порятунку опублікували ДСНС.

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Під час атаки на Київ ДСНС рятувала кота: щемке відео

На оприлюднених кадрах із Києва — чоловік, який пліч-о-пліч із надзвичайниками відчайдушно намагається реанімувати кота, витягнутого з-під уламків понівеченої будівлі.

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«У такі хвилини немає різниці, свій це улюбленець чи чужий. Кожне життя — безцінне. Саме в цьому — вся суть українців. Поки росіяни нищать наші домівки, ми об’єднуємося і рятуємо одне одного», — написали у ДСНС.

Наразі невідомо, чи вдалося врятувати постраждалого кота.

Атака на Київ 9 вересня

Нагадаємо, зранку 9 вересня російські війська атакували Київ безпілотниками, поціливши у 24-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі.

Внаслідок влучання сталося руйнування конструкцій на рівні 11–12 поверхів та виникла пожежа. Вогнеборці ліквідували займання, врятували 23 людини та зафіксували щонайменше шістьох травмованих мешканців, трьох із яких госпіталізували.

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Окрім цього, вночі ворог завдав ударів по Дарницькому та Голосіївському районах столиці, спричинивши пожежі у двоповерховій нежитловій будівлі, гаражі та двох вантажівках. За даними ДСНС, усі ці займання також було оперативно ліквідовано.

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