Росія вдень атакує Київ: лунають вибухи, місто затягує чорним димом (оновлено)

Дим / © Getty Images

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Вдень 9 вересня російська армія продовжує атакувати Київ. У столиці лунають вибухи. Місто затягує чорним димом. Щонайменше вісім потерпілих.

Що відомо про атаку і наслідки, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Чергова повітряна тривога у столиці через загрозу безпілотників розпочалася о 11:08. Близько 13:00 пролунали гучні вибухи. Місцеві ресурси пишуть про чорний дим, який здійнявся до неба.

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Атака на Київ — які наслідки

Мер Віталій Кличко повідомив, що у Дарницькому районі сталося займання травяного настилу внаслідок падіння БпЛА. На іншій локації, на відкритій території, сталося падіння уламків. За словами міського голови, там підіймається дим.

Водночас у Дніпровському районі безпілотник впав на багатоповерхівку. На місці атаки виникла пожежа. Окрім того, через атаку сталося займання складській будівлі.

Дим після вибухів у Києві. / © Telegram / Київ Info

«Уже дев’ять постраждалих у столиці», — наголосив міський голова.

Нагадаємо, цієї ночі РФ влаштувала чергову атаку на Київ. Внаслідок влучання у Дарницькому та Голосіївському районах стались пожежі. За даними влади, минулося без потерпілих.

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Зранку РФ вдарила по 24-поверховому будинку у Дарницькому районі. ”Прилетіло” на рівні 11-12 поверхів. Виникла пожежа. Кілька місцевих мешканців отримали травми.

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