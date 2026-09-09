У Києві нове влучання у багатоповерхівку: є сильні руйнування та загибла жінка

У Києві влучання у Дніпровському районі, Фото: ілюстративне / © Getty Images

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Російська атака на Київ 9 вересня триває майже увесь день. Унаслідок останніх вибухів дронів відомо про влучання у Дніпровському районі столиці.

Про це написав міський голова Києва Віталій Кличко.

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У Дніпровському районі влучання в будинок: подробиці

У Дніпровському районі столиці ворожий безпілотник улучив у дев’ятиповерховий житловий будинок, спричинивши пожежу.

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За попередньою інформацією, будівля зазнала руйнувань, а на місце події вже вирушили всі необхідні екстрені служби.

«У Дніпровському районі, внаслідок влучання БпЛА, виникла пожежа в 9-поверховому житловому будинку. Попередньо, є руйнування».

Станом на 16:55 стало відомо про загиблу жінку внаслідок влучання. Також стало відомо про трьох поранених — серед них, зокрема, 15-річний хлопець та 16-річна дівчина. Їм надається медична допомога.

Атака на Київ 9 вересня: головне

Нагадаємо, під час ворожої атаки безпілотниками на Київ російські війська поцілили у 24-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі, що призвело до руйнувань на рівні 11–12 поверхів та пожежі. Крім того, вночі під ударом опинилися Дарницький і Голосіївський райони, де зайнялися нежитлова будівля, гараж та вантажівки. Вогнеборці оперативно ліквідували всі займання, врятували 23 людини та зафіксували щонайменше шістьох травмованих мешканців.

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Також від ударів постраждали тварини. ДСНС оприлюднила щемке відео, де звичайний чоловік разом із надзвичайниками відчайдушно намагається реанімувати кота. У відомстві наголосили, що для українців кожне життя є безцінним, а поки ворог нищить домівки, люди об’єднуються задля порятунку одне одного. Наразі доля тварини залишається невідомою.

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