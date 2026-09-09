В Киеве новое попадание в многоэтажку: есть сильные разрушения и погибшая женщина

В Киеве попадание в Днепровском районе, Фото: иллюстративное / © Getty Images

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Российская атака на Киев 9 сентября длится почти весь день. В результате последних взрывов дронов известно о попадании в Днепровском районе столицы.

Об этом написал мер Киева Виталий Кличко.

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В Днепровском районе попадание в дом: подробности

В Днепровском районе столицы вражеский беспилотник попал в девятиэтажный жилой дом, вызвав пожар.

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По предварительной информации, здание потерпело разрушения, а на место происшествия уже отправились все необходимые экстренные службы.

«В Днепровском районе в результате попадания БпЛА возник пожар в 9-этажном жилом доме. Предварительно есть разрушения».

По состоянию на 16:55 стало известно о погибшей женщине в результате попадания. Также стало известно о трех раненых — среди них, в частности, 15-летний парень и 16-летняя девушка. Им оказывается медицинская помощь.

Атака на Киев 9 сентября: главное

Напомним, во время вражеской атаки беспилотниками на Киев российские войска попали в 24-этажный жилой дом в Дарницком районе, что привело к разрушениям на уровне 11–12 этажей и пожару. Кроме того, ночью под ударом оказались Дарницкий и Голосеевский районы, где загорелись нежилое здание, гараж и грузовики. Пожарные оперативно ликвидировали все возгорания, спасли 23 человека и зафиксировали по меньшей мере шесть травмированных жителей.

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Также от ударов пострадали животные. ГСЧС опубликовала щемящее видео, где мужчина вместе со спасателями отчаянно пытается реанимировать кота. В ведомстве подчеркнули, что для украинцев каждая жизнь бесценна, а пока враг уничтожает дома, люди объединяются ради спасения друг друга. Пока судьба животного остается неизвестной.

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