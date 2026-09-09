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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Время на прочтение
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"Каждая жизнь бесценна": спасатели боролись за жизнь котика, пострадавшего от атаки РФ на Киев (видео)

Российская атака на Киев 9 сентября не обошла стороной и животных. Спасатели ГСЧС достали из-под обломков разбитого дома кота и пытались его реанимировать.

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Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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В Киеве ГСЧС спасали кота после атаки

В Киеве ГСЧС спасали кота после атаки

В результате российской атаки на Киев 9 сентября, которая продолжается, известно о пострадавших украинцах. Также от российского удара пострадали и животные. Спасатели ГСЧС на месте атаки спасали котика, вынесенного из разбитого дома.

Видео спасения опубликовали ГСЧС.

Во время атаки на Киев ГСЧС спасала кота: щемящее видео

На опубликованных кадрах из Киева — мужчина, который бок о бок со спасателями отчаянно пытается реанимировать кота, которого достали из-под обломков разбитого здания.

«В такие минуты нет разницы, свой это любимец или чужой. Каждая жизнь бесценна. Именно в этом вся суть украинцев. Пока россияне уничтожают наши дома, мы объединяемся и спасаем друг друга», — написали в ГСЧС.

На данный момент неизвестно, удалось ли спасти пострадавшего кота.

Атака на Киев 9 сентября

Напомним, утром 9 сентября российские войска атаковали Киев беспилотниками, попав в 24-этажный жилой дом в Дарницком районе.

В результате попадания произошло разрушение конструкций на уровне 11-12 этажей и возник пожар. Пожарные ликвидировали возгорание, спасли 23 человека и зафиксировали по меньшей мере шесть травмированных жителей, троих из которых госпитализировали.

Кроме этого, ночью враг нанес удары по Дарницкому и Голосеевскому районам столицы, которые повлекли за собой пожары в двухэтажном нежилом здании, гараже и двух грузовиках. По данным ГСЧС, все эти возгорания также были оперативно ликвидированы.

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