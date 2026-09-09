В Киеве российский дрон полностью разрушил склад с детскими игрушками

В Киеве россияне уничтожили склад детских игрушек

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В результате очередной дроновой атаки россиян по Киеву был полностью разрушен складской комплекс крупного дистрибьютора детских товаров KIDDISVIT. Удар пришелся на объект с детскими игрушками.

Об этом сообщил совладелец и СЕО группы компаний KIDDISVIT Павел Овчинников.

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Россияне уничтожили склад детских игрушек KIDDISVIT

«Российские террористы уничтожили склад KIDDISVIT в Киеве! Целью реактивного „Шахеда“ стали детские игрушки… Самое важное — наши люди целы. Никто из сотрудников компании не пострадал. Сейчас разбираемся с последствиями — есть значительные убытки», — написал совладелец.

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На месте попадания продолжается ликвидация последствий. Руководство KIDDISVIT уже работает над переформатированием логистических маршрутов и ищет альтернативные решения, чтобы вернуться к привычному ритму работы и выполнить все обязательства перед партнерами.

В компании призывают потребителей отнестись к ситуации с пониманием и просят о поддержке — покупать товары бренда на полках украинских магазинов.

Несмотря на большие убытки, команда продолжает работу и уже приступила к возобновлению бизнес-процессов.

Россияне начали атаковать продуктовые магазины

Напомним, вечером 8 сентября российские войска нанесли удар по Николаеву, в результате чего получил повреждения гипермаркет «Метро». Территорию вокруг магазина усеяло обломками, а в самом здании повреждены окна, обшивка и крыша. По информации журналистов, обошлось без погибших и травмированных.

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Местные жители рассказали о сильных взрывах, которые вызвали пожар на крыше гипермаркета и изрядно испугали людей в окрестных домах. По словам очевидцев, из-за попадания кровля здания была пробита в нескольких местах, а внутри вспыхнул огонь.

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