В Киеве запустят 4 ночных автобуса: расписание новых маршрутов от вокзала
С 10 сентября в столице заработают 4 временных ночных автобусных маршрута, которые будут перевозить пассажиров от центрального железнодорожного вокзала до разных жилмассивов во время комендантского часа.
Столичные власти решили улучшить транспортное сообщение для людей, прибывающих в город поздними поездами. Теперь жители и гостиКиева они смогут безопасно добраться от вокзала до разных уголков столицы даже после наступления комендантского часа.
Специальные рейсы будут курсировать по городу исключительно ночью с 1:00 до 5:00. Главной целью этого нововведения является обеспечение комфортного развоза пассажиров из поездов, прибывающих на вокзал в этот промежуток времени.
В то же время в обратном направлении из жилых массивов транспорт будет отправляться несколько раньше. Интервал движения всех 4 новых маршрутов составит ориентировочно 60 минут.
«Высадка и посадка пассажиров на остановках будет производиться по требованию», — предупредили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.
Чиновники настойчиво советуют киевлянам и гостям города тщательно планировать свои поездки. Им следует учитывать все возможные факторы и заранее ознакомиться с обновленными схемами движения.
Схемы движения автобусов
Временные автобусы будут курсировать по следующим схемам:
№ 131-Н «Железнодорожный вокзал „Центральный“ — станция метрополитена „Дарница“ — Железнодорожный вокзал „Центральный“:
№ 132-Н «Железнодорожный вокзал „Центральный“ – станция метрополитена „Минская“ – Железнодорожный вокзал „Центральный“: