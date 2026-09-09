В Киеве запустят 4 ночных автобуса: расписание новых маршрутов от вокзала

В Киеве запускают ночные автобусы от вокзала / © УНИАН

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Столичные власти решили улучшить транспортное сообщение для людей, прибывающих в город поздними поездами. Теперь жители и гостиКиева они смогут безопасно добраться от вокзала до разных уголков столицы даже после наступления комендантского часа.

Об этом сообщил официальный портал Киева.

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График работы транспорта

Специальные рейсы будут курсировать по городу исключительно ночью с 1:00 до 5:00. Главной целью этого нововведения является обеспечение комфортного развоза пассажиров из поездов, прибывающих на вокзал в этот промежуток времени.

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В то же время в обратном направлении из жилых массивов транспорт будет отправляться несколько раньше. Интервал движения всех 4 новых маршрутов составит ориентировочно 60 минут.

«Высадка и посадка пассажиров на остановках будет производиться по требованию», — предупредили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Чиновники настойчиво советуют киевлянам и гостям города тщательно планировать свои поездки. Им следует учитывать все возможные факторы и заранее ознакомиться с обновленными схемами движения.

Схемы движения автобусов

Временные автобусы будут курсировать по следующим схемам:

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№ 131-Н «Железнодорожный вокзал „Центральный“ — станция метрополитена „Дарница“ — Железнодорожный вокзал „Центральный“:

Вокзальная пл. - ул. Симона Петлюры - ул. Саксаганского - Галицкая пл. - Берестейский просп. - ул. Вячеслава Чорновила — ул. Глебова — ул. Сечевых Стрельцов - ул. Юрия Ильенко — ул. Герцена - ул. Овручская - Подольский спуск - ул. Кирилловская - ул. Куреневская - просп. Степана Бандеры - Северный город - просп. Романа Шухевича - ул. Оноре деБальзака (парная сторона)— ул. Александры Экстер — просп. Червоной Калины — ул. Рональда Рейгана — ул. Братиславская — Лесной просп. - ул. Милютенко - ул. Шолом-Алейхема - ул. Миропольская - ул. Князя Романа Мстиславича - ул. Андрея Малышко — Броварской просп. - ул. Раисы Окипной - Русановская набережная - просп. Соборности - мост Патона - бульв. Николая Михновского - бульв. Леси Украинки - ул. Бассейная - Бессарабская пл. - бульв. Тараса Шевченко - ул. Симона Петлюры - Вокзальная пл. / © kyivcity.gov.ua

№ 132-Н «Железнодорожный вокзал „Центральный“ – станция метрополитена „Минская“ – Железнодорожный вокзал „Центральный“:

Вокзальная пл. - ул. Симона Петлюры - ул.Саксаганского - Галицкая пл. - Берестейский просп. - просп. Академика Палладина - ул. Стеценко - ул. Ивана Выговского — просп. Европейского Союза - просп. Василия Порика — просп. Свободы - просп. Европейского Союза - ул. Ярослава Ивашкевича - ул. Вышгородская - пл. Тараса Шевченко - ул. Полярная - ул. Героев Днепра — ул. Зои Гайдай - ул. Левка Лукьяненко— Минская пл. - ул. Левка Лукьяненко — просп. Владимира Ивасюка - пл. Сантьяго-де-Чили- просп. Владимира Ивасюка — ул. Набережно-Рыбацкая — Гаванский город — ул. Набережно-Рыбацкая — ул. Набережно-Крещатицкая— Боричев спуск— Владимирский спуск— Европейская пл. - ул. Крещатик - бульв. Тараса Шевченко - ул. Симона Петлюры - Вокзальная пл. / © kyivcity.gov.ua

№ 133-Н «Железнодорожный вокзал „Центральный“ – ул. Тулузы - Железнодорожный вокзал "Центральный":

Вокзальная пл. - ул. Симона Петлюры - ул. Жилянская - ул. Павла Скоропадского - ул. Митрополита Василия Липковского - Соломенская пл. - просп. Воздушных Сил— Севастопольская пл. - просп. Валерия Лобановского — Демеевская пл. - Голосеевский просп. - ул. Васильковская - ул. Юлии Здановской — ул. Самойла Кошки — ул. Степана Рудницкого — ул. Докии Гуменной — ул. Героев Мариуполя - ул. Василия Касияна — просп. Академика Глушкова — Кольцевая дорога — ул. Тулузы - бульв. Жюля Верная - ул. Якуба Коласа - ул. Гната Юры - просп. Леся Курбаса - просп. Любомира Гузара — бульв. Вацлава Гавела — Отрадный просп. - ул. Пушечная — ул. Борщаговская - ул. Жилянская - ул. Симона Петлюры - Вокзальная пл. / © kyivcity.gov.ua

№ 134-Н «Железнодорожный вокзал „Центральный“ – проспект Павла Тычины – Железнодорожный вокзал „Центральный“:

Вокзальная пл. - ул. Симона Петлюры - ул. Жилянская - ул. Антоновича - Лыбидская пл. - бульв. Николая Михновского - мост Патона - просп. Соборности - Дарницкая пл. - Харьковское шоссе - ул. Тепловозная - Дарницкое шоссе - ул. Привокзальная — ул. Ялтинская - ул. Тростянецкая - Харьковское шоссе - ул. Архитектора Вербицкого - ул. Братства тарасовцев — просп. Николая Бажана - Днепровская набережная - ул. Анны Ахматовой — ул. Петра Григоренко - ул. Петра Радина - ул. Юрия Шумского - просп. Павла Тычины - Днепровская набережная - просп. Соборности - мост Патона - бульв. Николая Михновского - ул. Большая Васильковская - ул. Саксаганского - ул. Симона Петлюры - Вокзальная пл. / © kyivcity.gov.ua

Напомним, в Киеве 9 сентября во время «желтого» уровня опасности поезда зеленой ветки метро в тестовом режиме будут ездить между правым и левым берегами через Южный мост.

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