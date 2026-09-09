Россия днем атакует Киев: раздаются взрывы, город затягивает черным дымом (обновлено)

Дым / © Getty Images

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Днем 9 сентября российская армия продолжает атаковать Киев. В столице раздаются взрывы. Город затягивает черным дымом. По меньшей мере восемь пострадавших.

Что известно об атаке и последствиях, читайте в материале ТСН.ua.

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Очередная воздушная тревога в столице из-за угрозы беспилотников началась в 11:08. Около 13:00 раздались громкие взрывы. Местные ресурсы пишут о поднявшемся к небу черном дыме.

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Атака на Киев — какие последствия

Мэр Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком районе произошло возгорание травяного настила в результате падения БпЛА. На другой локации, на открытой территории произошло падение обломков. По словам городского головы, там поднимается дым.

В Днепровском районе беспилотник упал на многоэтажку. На месте атаки возник пожар. Кроме того, из-за атаки произошло возгорание складского здания.

Дым после взрывов в Киеве. / © Telegram / Киев Info

«Уже девять пострадавших в столице», — подчеркнул городской голова.

Напомним, этой ночью РФ устроила очередную атаку на Киев. В результате попадания в Дарницком и Голосеевском районах произошли пожары. По данным властей, обошлось без пострадавших.

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Утром РФ ударила по 24-этажному дому в Дарницком районе. «Прилетело» на уровне 11-12 этажей. Возник пожар. Несколько местных жителей получили травмы.

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