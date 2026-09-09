Немецкий министр пережил атаку в Киеве: делегацию сняли с поезда

Немецкий министр попал под атаку в Киеве

Реклама

Министр внутренних дел немецкой земли Баден-Вюртемберг Мануэль Хагель отправился с делегацией в Киев, где на собственном опыте ощутил последствия войны в украинской столице. Как сообщил спикер Министерства внутренних дел, ночью присутствующим пришлось перейти в бункер из-за воздушных атак на город.

Об этом пишет Die Zeit.

Реклама

Немецкого чиновника сняли с поезда из-за воздушной тревоги в Украине

Кроме того, во время передвижения Хагеля и его спутников по Киеву прямо в небе над группой был сбит российский беспилотник.

Реклама

По словам спикера, происшествия начались еще на пути в столицу: неподалеку от центрального железнодорожного вокзала Киева делегацию срочно эвакуировали с поезда из-за объявления воздушной тревоги.

Остальные подробности визита в оборонном ведомстве раскрывать отказались, сославшись на соображения безопасности.

Вместе с министром в Украину прибыли и представители деловых кругов, в том числе из отрасли индустрии безопасности. По информации представителя, делегация уже имеет первые практические результаты: представители компании Daimler Truck и Львовского университета подписали соглашение о сотрудничестве.

На официальной странице министерства в Instagram отмечается, что главная цель визита состоит в развитии экономических связей с Украиной и взаимном обмене техническим опытом.

Реклама

«Мы должны сейчас модернизировать нашу архитектуру безопасности и стать способными к обороне на каждом уровне против этих новых угроз. Политика безопасности — это экономическая политика», — сказал Хагель.

Атака на Киев 9 сентября: главное

Напомним, в ночь на 9 сентября Россия снова атаковала Киев. По данным ГСЧС, в Дарницком и Голосеевском районах вспыхнули пожары: горели два грузовика, гараж и двухэтажное нежилое здание. К утру все возгорания ликвидировали, никто не пострадал.

Утром армия РФ повторно нанесла удар беспилотниками по столице. В результате попадания в 24-этажный жилой дом на уровне 11-12 этажей возникли пожар и разрушения стен.

По словам мера Киева Виталия Кличко и информации КГВА, в результате утренней атаки пострадали шесть человек, троих из которых медики госпитализировали. На месте происшествия работали экстренные службы.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров