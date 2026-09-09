Метро в Киеве меняет график работы: как теперь будут курсировать поезда

Метро в Киеве / © УНИАН

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Метро в Киеве с 10 сентября будет работать на час дольше. График рооты изменили из-за сокращения комендантского часа в столице.

Об этом пишет Киевский метрополитен.

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График работы метро в Киеве — что меняется

Отмечается, что все станции метро будут закрывать на вход позже. К примеру, станция «Университет» от 10 сентября будет работать до 23:38 вместо 22:38. Так же время работы продлили и на других станциях.

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Представители метрополитена призывают пассажиров ориентироваться именно на время закрытия станций на вход, а не только на расписание отдельных поездов.

«График работы сформирован таким образом, чтобы пассажиры, зашедшие на станцию перед ее закрытием, могли доехать до любой другой станции метрополитена», — отметили в метрополитене.

Также добавляют, что при этом режим работы подземных станций в виде укрытий во время воздушной тревоги остается круглосуточным и бессменным.

График работы и интервалы движения по линиям метро

Красная линия (М1)

Режим работы вестибюлей: открытие станций будет происходить преимущественно с 05:25 до 05:46, а закрытие на вход — в 23:24-23:40 (в зависимости от станции и вестибюля).

Первые и последние поезда: первые поезда отправляются в 05:34–06:15, последние курсируют до 23:30–00:08.

Интервалы движения: в рабочие дни в часы пик (08:00–09:00 и 18:00–19:00) поезда ходят каждые 3–4 минуты, днем — 4–6 минут, утром и вечером — от 7 до 10 минут. В выходные дни интервал составляет 6-7 минут днем и 9-11 минут утром и вечером.

Киевский метрополитен / © hrvic.org

Синяя линия (М2)

Режим работы вестибюлей: открытие станций — в 05:20-05:55, закрытие на вход — в 23:22-23:39.

Первые и последние поезда: отправление первых поездов — в 05:30–06:07, последних — в 23:30–00:05.

Интервалы движения: в рабочие дни во время утреннего пика интервал составляет 3-4 минуты, вечернего — 3-5 минут, днем — 5-6 минут, в остальное время — 7-11 минут. В выходные поезда курсируют с интервалом 6 минут днем и 7-11 минут утром и вечером.

График работы синей ветки метро в Киеве / © hrvic.org

Зеленая линия (М3)

Режим работы вестибюлей: открытие станций — в 05:23–05:52, закрытие на вход — в 23:20–23:41.

Первые и последние поезда: первые поезда отправляются в 05:31–06:22, последние прибывают на конечные станции до 23:25–00:13.

Интервалы движения: в рабочие дни в часы пик поезда двигаются с интервалом 3-4 минуты, днем — 4-6 минут, утром и вечером — 7-10 минут. В выходные дни интервал составляет 6-7 минут днем и 9-11 минут утром и вечером.

График работы зеленой ветки метро в Киеве / © hrvic.org

Комендантский час в Киеве — последние новости

Напомним, с 10 сентября комендантский час в Киеве продлится с 01:00 до 05:00, а общественный транспорт будет работать на час дольше. Также из-за задержек поездов во время тревог в комендантский час от Центрального вокзала будут курсировать четыре автобусных маршрута.

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Также в Киевской области меняется график комендантского часа. Она будет действовать с 01:00 до 05:00 уже с 10 сентября.

Ранее мы писали, что в Киеве 9 сентября во время «желтого» уровня опасности поезда зеленой ветки метро в тестовом режиме будут ездить между правым и левым берегами через Южный мост.

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