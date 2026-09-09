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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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236
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3 хв

Метро у Києві змінює графік роботи: як тепер курсуватимуть поїзди

Метро у Києві працюватиме на годину довше через скорочення комендантської години.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Метро у Києві

Метро у Києві / © УНІАН

Метро у Києві від 10 вересня працюватиме на годину довше. Графік рооти змінили через скорочення комендантської години в столиці.

Про це пише Київський метрополітен.

Графік роботи метро у Києві — що змінюється

Зазначається, що усі станції метро зачинятимуть на вхід на годину пізніше. Наприклад, станція «Університет» від 10 вересня працюватиме до 23:38 замість 22:38. Так само час роботи продовжили й на інших станціях.

Представники метрополітену закликають пасажирів орієнтуватися саме на час закриття станцій на вхід, а не лише на розклад окремих поїздах.

«Графік роботи сформований таким чином, щоби пасажири, які зайшли на станцію перед її закриттям, могли доїхати до будь-якої іншої станції метрополітену», — зауважили у метрополітені.

Також додають, що при цьому режим роботи підземних станцій як укриттів під час повітряної тривоги залишається цілодобовим і беззмінним.

Графік роботи та інтервали руху за лініями метро

Червона лінія (М1)

  • Режим роботи вестибюлів: відкриття станцій відбуватиметься переважно з 05:25 до 05:46, а закриття на вхід — о 23:24–23:40 (залежно від станції та вестибюля).

  • Перші та останні поїзди: перші потяги відправляються о 05:34–06:15, останні курсують до 23:30–00:08.

  • Інтервали руху: у робочі дні в години пік (08:00–09:00 та 18:00–19:00) поїзди ходять кожні 3–4 хвилини, вдень — 4–6 хвилин, уранці та ввечері — від 7 до 10 хвилин. У вихідні дні інтервал становить 6–7 хвилин удень та 9–11 хвилин уранці й увечері.

Київський метрополітен / © Київський метрополітен

Київський метрополітен / © Київський метрополітен

Синя лінія (М2)

  • Режим роботи вестибюлів: відкриття станцій — о 05:20–05:55, закриття на вхід — о 23:22–23:39.

  • Перші та останні поїзди: відправлення перших потягів — о 05:30–06:07, останніх — о 23:30–00:05.

  • Інтервали руху: у робочі дні під час ранкового піку інтервал складає 3–4 хвилини, вечірнього — 3–5 хвилин, вдень — 5–6 хвилин, у решту часу — 7–11 хвилин. У вихідні поїзди курсують з інтервалом 6 хвилин удень та 7–11 хвилин уранці та ввечері.

Графік роботи синьої гілки метро в Києві / © Київський метрополітен

Графік роботи синьої гілки метро в Києві / © Київський метрополітен

Зелена лінія (М3)

  • Режим роботи вестибюлів: відкриття станцій — о 05:23–05:52, закриття на вхід — о 23:20–23:41.

  • Перші та останні поїзди: перші потяги вирушають о 05:31–06:22, останні прибувають на кінцеві станції до 23:25–00:13.

  • Інтервали руху: у робочі дні в години пік поїзди рухаються з інтервалом 3–4 хвилини, вдень — 4–6 хвилин, уранці та ввечері — 7–10 хвилин. У вихідні дні інтервал складає 6–7 хвилин удень і 9–11 хвилин уранці та ввечері.

Графік роботи зеленої гілки метро в Києві / © Київський метрополітен

Графік роботи зеленої гілки метро в Києві / © Київський метрополітен

Комендантська година в Києві — останні новини

Нагадаємо, від 10 вересня комендантська година в Києві триватиме з 01:00 до 05:00, а громадський транспорт працюватиме на годину довше. Також через затримки поїздів під час тривог у комендантську годину від Центрального вокзалу курсуватимуть чотири автобусні маршрути.

Також на Київщині змінюється графік комендантської години. Вона діятиме від 01:00 до 05:00 вже від 10 вересня.

Раніше ми писали, що у Києві 9 вересня під час «жовтого» рівня небезпеки поїзди зеленої гілки метро у тестовому режимі їздитимуть між правим і лівим берегами через Південний міст.

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