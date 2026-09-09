У Києві російський дрон повністю зруйнував склад із дитячими іграшками

У Києві росіяни знищили склад дитячих іграшок

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Внаслідок чергової дронової атаки росіян по Києву було повністю зруйновано складський комплекс великого дистриб’ютора дитячих товарів KIDDISVIT. Удар припав на об’єкт з дитячими іграшками.

Про це повідомив співвласник та СЕО групи компаній KIDDISVIT Павло Овчинніков.

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Росіяни знищили склад дитячих іграшок KIDDISVIT

«Російські терористи знищили склад KIDDISVIT в Києві! Ціллю реактивного „Шахеда“ стали дитячі іграшки… Найважливіше — наші люди цілі. Ніхто зі співробітників компанії не постраждав. Зараз розбираємося з наслідками — маємо значні збитки», — написав співвласник.

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Наразі на місці влучання триває ліквідація наслідків. Керівництво KIDDISVIT вже працює над переформатуванням логістичних маршрутів та шукає альтернативні рішення, аби якнайшвидше повернутися до звичного ритму роботи та виконати всі зобов’язання перед партнерами.

У компанії закликають споживачів поставитися до ситуації з розумінням та просять про підтримку — купувати товари бренду на полицях українських магазинів.

Попри великі збитки, команда продовжує роботу та вже розпочала відновлення бізнес-процесів.

Росіяни почали атакувати продуктові магазини

Нагадаємо, увечері 8 вересня російські війська завдали удару по Миколаєву, унаслідок чого зазнав пошкоджень гіпермаркет «Метро». Територію довкола магазину усіяло уламками, а в самій будівлі пошкоджено вікна, обшивку та дах. За інформацією журналістів, минулося без загиблих і травмованих.

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Місцеві жителі розповіли про сильні вибухи, які спричинили пожежу на даху гіпермаркету та неабияк налякали людей у навколишніх будинках. За словами очевидців, через влучання покрівля будівлі була пробита у кількох місцях, а всередині спалахнув вогонь.

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