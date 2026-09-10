Найспекотніший день осені перед похолоданням: якою буде погода в Києві 10 вересня

Київ / фото ілюстративне / © ТСН.ua/Юлія Желонкіна

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У четвер, 10 вересня, у столиці буде по-літньому тепло.

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує у Києві суху та спекотну погоду 10 вересня. За словами фахівчині, температура повітря прогріється до +28…+30 градусів тепла. Опади малоймовірні, одна увечері можливий дрібний дощ.

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«Хочу зауважити, що із найближчої перспективи, завтрашній день у Києві буде найспекотнішим, адже надалі очікується зниження температури повітря, проте до справжніх холодів ще далеко», — зазначає Діденко.

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За даними Українського гідрометцентру, на Київщині 10 вересня буде хмарна погода із проясненнями та без опадів. Вітер дутиме південно-західний та зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +11 до +16 градусів тепла, вдень очікується від +24 до +29 градусів тепла.

На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що ясний ранок та погожий день у Києві «повільно перетікатимуть у похмурий вечір». Опадів також не передбачається. Денна температура повітря коливатиметься від +25 до +29 градусів тепла.

Погода у Києві 10 вересня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 10 вересня.

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