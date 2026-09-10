Росіяни атакують Київську область: у регіоні масштабні пошкодження, є потерпілі - усі деталі

Дим. / © Associated Press

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Російська армія не припиняє атакувати дронами Київську область. Протягом доби травми отримали троє місцевих мешканців.

Про це повідомив очільник Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

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Чиновник наголосив, що найбільше пошкоджень зафіксовано у Фастівському та Бучанському районах. В області, пошкоджено 32 об’єкти: 26 приватних будинків, чотири транспортні засоби і два виробничо-складські приміщення.

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«На місцях працюють усі необхідні служби. Фахівці обстежують пошкоджені будинки та ліквідовують наслідки атаки», — додав Ткаченко.

Атаки на Київську область — що відомо

Напередодні армія РФ вдарила дронами по шести районах Київщини. Зокрема, у Білій Церкві сталася пожежа на харчовому підприємстві. В Обухівському і Бориспільському районах пошкоджено житлові будинки і автомобілі.

Окрім того, внаслідок атаки безпілотників у Бучанському районі загинули дві людини. Через «прильоти» спалахнули склади та було пошкоджено автомобіль.

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