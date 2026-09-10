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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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379
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Росіяни атакують Київську область: у регіоні масштабні пошкодження, є потерпілі - усі деталі

Лише за минулу добу на Київщині зафіксували десятки пошкоджених об’єктів, що виникли через обстріли.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Дим.

Дим. / © Associated Press

Російська армія не припиняє атакувати дронами Київську область. Протягом доби травми отримали троє місцевих мешканців.

Про це повідомив очільник Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

Чиновник наголосив, що найбільше пошкоджень зафіксовано у Фастівському та Бучанському районах. В області, пошкоджено 32 об’єкти: 26 приватних будинків, чотири транспортні засоби і два виробничо-складські приміщення.

«На місцях працюють усі необхідні служби. Фахівці обстежують пошкоджені будинки та ліквідовують наслідки атаки», — додав Ткаченко.

Атаки на Київську область — що відомо

Напередодні армія РФ вдарила дронами по шести районах Київщини. Зокрема, у Білій Церкві сталася пожежа на харчовому підприємстві. В Обухівському і Бориспільському районах пошкоджено житлові будинки і автомобілі.

Окрім того, внаслідок атаки безпілотників у Бучанському районі загинули дві людини. Через «прильоти» спалахнули склади та було пошкоджено автомобіль.

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