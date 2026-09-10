ДБР повідомило про підозру посадовцю СБУ, який організував незаконне зберігання боєприпасів у селищі Мила / © Державне бюро розслідувань

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Державне бюро розслідувань повідомило про підозру посадовцю СБУ, який організував незаконне зберігання боєприпасів у селищі Мила в Київській області. Через російський удар 28 серпня склад здетонував, забравши життя 35 людей і пошкодивши сотні будівель.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

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Оголошено про підозру керівнику одного з підрозділів забезпечення СБУ, відповідав за облаштування та роботу складу артилерійських боєприпасів у селищі Мила.

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За даними слідства, під час ухвалення рішення про розміщення складу у приміщенні колишнього овочесховища посадовець не забезпечив належного контролю за дотриманням вимог безпеки під час зберігання вибухових речовин та боєприпасів. Крім того, склад облаштували поблизу житлових будинків із порушенням встановлених вимог.

«Приміщення не тільки не відповідало вимогам до складів з озброєння, але й його розміщення не було узгодженим з відповідними правоохоронними структурами та підрозділами протиповітряної оборони. Також посадовець не вжив заходів щодо мінімізації ризиків одночасного знищення противником великої кількості боєприпасів», — йдеться в заві ДБР.

28 серпня російські безпілотники атакували склад. Після удару почалася детонація боєприпасів та виникла масштабна пожежа, яка поширилася на розташовані поруч приміщення. Унаслідок детонації загинули 35 людей.

Також було пошкоджено 191 приватний будинок, 14 багатоповерхівок, відділення поліції, гаражі, ресторан, пансіонат для людей похилого віку, магазин і логістичний центр. Крім того, пошкоджено 24 автомобілі, серед яких службовий автомобіль поліції та пожежна машина.

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Посадовцю СБУ інкримінують бездіяльність військової влади, вчинену в умовах воєнного стану. Печерський районний суд Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Водночас суд передбачив альтернативу у вигляді внесення застави.

У разі доведення вини посадовцю загрожує до 10 років ув’язнення.

Вибухи на складі боєприпасів у селищі Мила — що відомо

Нагадаємо, 28 серпня через російський удар по селищу Мила здетонували склади з боєприпасами, розташовані біля пансіонату для літніх людей. Це призвело до загибелі, як повідомлялося раніше, 38 осіб і руйнування близько 130 будинків. Президент Володимир Зеленський заявив, що там не повинно було бути складу Сил оборони. Місцеві жителі розповіли, що не знали про справжнє призначення об’єкта, вважаючи його складом питної води чи морозива.

СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом службової недбалості та злочину агресії, проте влада поки не розголошує власників складів і конкретних винних у розміщенні вибухівки біля житла.

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Тим часом експерти наголошують, що відповідальність розмита між власниками, військовими та місцевою владою. Закон вимагає тримати подібні склади на відстані щонайменше від 400 м до кількох кілометрів від житлової забудови.

Нагадаємо, Associated Press оприлюднило дані про найсмертельніші атаки РФ по Києву та області 2026 року. Найбільшою трагедією став удар 28 серпня по селищу Мила, де через детонацію боєприпасів на складі біля будинку для літніх людей загинули десятки людей. Ще три масштабні обстріли завдали чисельних жертв: 2 липня у Києві внаслідок комбінованої атаки загинула 31 людина, 14 травня ракетний удар по столичній дев’ятиповерхівці забрав життя 24 мешканців, а 6 липня атака на Вишневе та область призвела до загибелі 22 людей.

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