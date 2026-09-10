Трагедия на складе в Миле, убившая 35 человек: ГБР сообщило о подозрении чиновнику СБУ — новые детали

ГБР сообщило о подозрении чиновнику СБУ, который организовал незаконное хранение боеприпасов в поселке Мила / © Государственное бюро расследований

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Государственное бюро расследований сообщило о подозрении должностному лицу СБУ, которое организовало незаконное хранение боеприпасов в поселке Мила в Киевской области. Из-за российского удара 28 августа склад сдетонировал, унеся жизни 35 человек и повредив сотни зданий.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

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Объявлено о подозрении руководителю одного из подразделений обеспечения СБУ, который отвечал за обустройство и работу склада артиллерийских боеприпасов в поселке Мила.

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По данным следствия, при принятии решения о размещении склада в помещении бывшего овощехранилища чиновник не обеспечил надлежащего контроля над соблюдением требований безопасности при хранении взрывчатых веществ и боеприпасов. Кроме того, склад обустроили вблизи жилых домов с нарушением установленных требований.

«Помещение не только не отвечало требованиям к складам по вооружению, но и его размещение не было согласовано с соответствующими правоохранительными структурами и подразделениями противовоздушной обороны. Также чиновник не принял меры по минимизации рисков одновременного уничтожения противником большого количества боеприпасов», — говорится в завлении ГБР.

28 августа российские беспилотники атаковали склад. После удара началась детонация боеприпасов и возник масштабный пожар, распространившийся на расположенные рядом помещения. В результате детонации погибли 35 человек.

Также был поврежден 191 частный дом, 14 многоэтажек, отделение полиции, гаражи, ресторан, пансионат для пожилых людей, магазин и логистический центр. Кроме того, повреждены 24 автомобиля, среди которых служебный автомобиль полиции и пожарная машина.

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Чиновнику СБУ инкриминируют бездействие военной власти, совершенное в условиях военного положения. Печерский районный суд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. В то же время суд предусмотрел альтернативу посредством внесения залога.

В случае доказывания вины чиновнику грозит до 10 лет заключения.

Взрывы на складе боеприпасов в поселке Мила — что известно

Напомним, 28 августа из-за российского удара по поселку Мила сдетонировали склады с боеприпасами, расположенные у пансионата для престарелых. Это привело к гибели, как сообщалось ранее, 38 человек и разрушению около 130 домов. Президент Владимир Зеленский заявил, что там не должно было быть склада Сил обороны. Местные жители рассказали, что не знали о настоящем назначении объекта, считая его складом питьевой воды или мороженого.

СБУ открыла уголовное производство по факту служебной халатности и преступления агрессии, однако власти пока не разглашают владельцев складов и конкретных виновных в размещении взрывчатки возле жилья.

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Между тем эксперты подчеркивают, что ответственность размыта между собственниками, военными и местными властями. Закон требует держать подобные склады на расстоянии не менее 400 м до нескольких километров от жилой застройки.

Напомним, Associated Press обнародовало данные о самых смертельных атаках РФ по Киеву и области в 2026 году. Самой большой трагедией стал удар 28 августа по поселку Мила, где из-за детонации боеприпасов на складе у дома престарелых погибли десятки человек. Еще три масштабных обстрела нанесли многочисленные жертвы: 2 июля в Киеве в результате комбинированной атаки погиб 31 человек, 14 мая ракетный удар по столичной девятиэтажке унес жизни 24 жителей, а 6 июля атака на Вишневое и область привела к гибели 22 человек.

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