Самый жаркий день осени перед похолоданием: какая погода ожидается в Киеве 10 сентября

Киев / иллюстративное фото / © ТСН.ua/Юлия Желонкина

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В четверг, 10 сентября, в столице будет по-летнему тепло.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует в Киеве сухую и жаркую погоду 10 сентября. По словам специалиста, температура воздуха поднимется до +28…+30 градусов тепла. Осадки маловероятны, но вечером возможен мелкий дождь.

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«Хочу отметить, что в ближайшей перспективе завтрашний день в Киеве будет самым жарким, ведь в дальнейшем ожидается понижение температуры воздуха, однако до настоящих холодов ещё далеко», — отмечает Диденко.

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По данным Украинского гидрометцентра, 10 сентября в Киевской области ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +11 до +16 градусов тепла, днём ожидается от +24 до +29 градусов тепла.

На метеопортале Sinoptik сообщают, что ясное утро и солнечный день в Киеве «постепенно сменятся пасмурным вечером». Осадков также не ожидается. Дневная температура воздуха будет колебаться от +25 до +29 градусов тепла.

Погода в Киеве 10 сентября

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 10 сентября.

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