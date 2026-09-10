В Киеве раздаются взрывы: что известно

Взрывы в Киеве 10 сентября / © ТСН

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Утром примерно в 08:25 в Киеве раздался громкий взрыв. До этого киевляне получили уведомление об угрозе дроновой атаки РФ.

В Киеве фиксируется желтый уровень угрозы.

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В Киеве раздался взрыв: что известно

Есть угроза ударов реактивных дронов.

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Сейчас дроны летят по Киевской области.

По данным Воздушных сил, группа реактивных дронов летит на Кременчугское водохранилище, курс северо-западный на Черкассы.

Также один дрон летит на Пирогово.

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