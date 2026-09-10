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- Киев
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Как будут работать ТРЦ и кинотеатры Киева во время "желтой" и "красной" тревог
Во время «желтого» уровня угрозы часть киевских ТРЦ и расположенных в них заведений будет продолжать работу, хотя отдельные магазины могут закрываться.
В Киеве торгово-развлекательные центры изменили правила работы во время воздушных тревог. Отныне режим работы части ТРЦ будет зависеть от объявленного уровня угрозы — при «желтом» уровне они могут продолжать работу, тогда как в случае перехода к «красному» должны прекратить работу и освободить помещения.
ТСН.ua собрал информацию о новых правилах ряда столичных торговых центров, вступивших в силу с 10 сентября.
Изменения связаны с постановлением Кабинета министров Украины от 4 сентября 2026 года №1092, которое устанавливает новый порядок реагирования на угрозы со стороны средств воздушного нападения.
DREAM будет работать в зависимости от уровня угрозы
В ТРЦ DREAM сообщили, что с 10 сентября переходят на новый режим работы. Во время «желтого» уровня угрозы торговый центр будет продолжать работать, однако администрация призывает посетителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
«Желтый уровень опасности: ТРЦ продолжает работать, однако просим не игнорировать сигналы тревоги и по возможности направиться в ближайшее укрытие», — отметили в администрации.
При этом отдельные магазины и заведения будут самостоятельно решать, продолжать ли работу. Список арендаторов, которые приостановят работу во время «желтого» уровня, администрация обещает публиковать в социальных сетях и на сайте ТРЦ.
В случае «красного» уровня угрозы DREAM полностью прекратит работу. Посетителям и сотрудникам рекомендуется покинуть ТРЦ и направиться в ближайшее укрытие. Среди доступных вариантов администрация называет укрытия на станциях метро «Минская», «Оболонь» и «Героев Днепра».
Retroville продолжит работу во время «желтой» тревоги
Аналогичный подход был введен в ТРЦ и БЦ Retroville. Там сообщили, что во время «желтого» уровня угрозы торговый центр продолжает работу, однако пребывание посетителей в помещении осуществляется по их собственному усмотрению.
«Во время объявления желтого уровня опасности и подачи сигнала „Воздушная тревога“ ТРЦ Retroville продолжает работу», — заявили в администрации.
В то же время магазины будут работать только по собственному желанию. Каждый продавец может самостоятельно принять решение о временном закрытии, если сочтет пребывание в ТРЦ опасным.
В администрации Retroville также подчеркнули, что не берут на себя ответственность за жизнь и здоровье людей, которые решат остаться в торговом центре во время «желтого» уровня угрозы.
При «красном» уровне правила меняются: ТРЦ закрывается, а все посетители и сотрудники должны покинуть помещение и направиться в укрытие.
River Mall: во время «красного» уровня работу будут приостанавливать
Обновленный режим работы вводит и River Mall. Там сообщили, что во время «желтого» уровня угрозы, который определяется как дроновая угроза, торговый центр будет продолжать работать.
«River Mall продолжает работать. В то же время мы рекомендуем не игнорировать сигнал воздушной тревоги и по возможности пройти в укрытие», — отметили в администрации.
Решение остаться в ТРЦ или идти в укрытие каждый посетитель и сотрудник принимает самостоятельно.
В случае объявления «красного» уровня River Mall приостанавливает работу, а люди должны пройти в укрытие. Временное укрытие торгового центра расположено на минус втором уровне подземной парковки. Найти его можно по навигационным указателям с надписью «Убежище».
Victoria Gardens и Art Mall будут работать во время «желтых» тревог
В Victoria Gardens также сообщили, что во время «желтого» уровня угрозы ТРЦ не будет закрываться. Вход в здание и убежище будут работать в обычном режиме.
При этом каждый конкретный магазин или заведение самостоятельно будут определять свой график работы. Поэтому отдельные торговые точки могут временно закрываться. Администрация рекомендует перед посещением проверять актуальный график работы в социальных сетях соответствующего заведения.
Во время «красного» уровня там будут действовать стандартные правила — людей призывают немедленно пройти в ближайшее укрытие.
Такой же принцип будет действовать в столичном Art Mall. Во время «желтого» уровня он будет продолжать работать, но отдельные магазины, рестораны и другие заведения могут временно приостанавливать работу по решению своей администрации.
«Рекомендуем перед посещением уточнять актуальное расписание работы выбранного заведения в его социальных сетях», — отметили в ТРЦ.
При «красном» уровне посетителей просят немедленно пройти в укрытие.
Ocean Plaza обеспечивает безопасную среду для посетителей
В Ocean Plaza сообщили, что во время воздушной тревоги безопасное помещение на минус первом этаже будет продолжать работать как при «желтом», так и при «красном» уровнях опасности.
На этом этаже расположены супермаркет Auchan, магазины, кафе и различные услуги, а также парковка.
Как будут работать кинотеатры Multiplex и «Оскар»
Новые правила касаются и кинотеатров. В Multiplex сообщили, что во время «желтого» уровня угрозы сеанс не будет полностью прерываться. Показ будет приостанавливаться лишь временно для оповещения зрителей, после чего просмотр фильма можно будет продолжить.
В пресс-службе кинотеатра «Оскар» сообщили «РБК-Украина», что сеть будет работать в соответствии с правилами того торгово-развлекательного центра, в котором расположен конкретный кинотеатр.
Таким образом, при «желтом» уровне угрозы часть киевских ТРЦ и расположенных в них заведений будет продолжать работу, хотя отдельные магазины могут закрываться. В свою очередь, объявление «красного» уровня будет означать прекращение работы торговых центров и необходимость укрыться в убежище.
Напомним, ранее заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев сообщил, что ТРЦ и другие заведения, имеющие укрытия, могут работать при «желтом» уровне угрозы.
С сегодняшнего дня, 10 сентября, киевский метрополитен будет в постоянном режиме перевозить пассажиров по «зеленой» линии во время угроз со стороны дронов. Накануне в столичной подземке провели тестирование нового графика движения.