В Киеве водителям разрешили парковаться бесплатно: кто может воспользоваться новой льготой

Место для парковки / © Фото из открытых источников

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В Киеве парковка на муниципальных площадках стала бесплатной для водителей, имеющих пенсионное удостоверение, выданное в связи с инвалидностью. Эта новая возможность была добавлена в приложение «Киев Цифровой».

Об этом сообщил Официальный портал Киева.

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Льготой могут воспользоваться лица с удостоверением инвалидности I, II и III групп, а также инвалиды вследствие войны. В то же время для пенсионеров по возрасту, не имеющих соответствующего статуса, парковка остается платной на общих условиях.

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Бесплатный тариф действует исключительно на выделенных почасовых муниципальных парковочных площадках. Он не распространяется на специально оборудованные площадки, в частности паркинги и стоянки, где предусмотрен отдельный порядок оплаты.

Чтобы активировать тариф 0 грн/час, пользователю необходимо зайти в свой профиль в приложении «Киев Цифровой», открыть раздел «Социальный статус» и подтвердить пенсионный статус. После этого в сервисе «Почасовая парковка» появится сообщение о возможности воспользоваться льготой.

При этом при каждой парковке водитель должен самостоятельно запускать бесплатную парковочную сессию в приложении. Это необходимо для того, чтобы информация о льготной парковке отображалась в системе и инспектор не выписал штраф.

Заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления полномочий самоуправления Константин Усов заявил, что новый функционал является частью дальнейшей цифровизации парковочных сервисов столицы.

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«Мы продолжаем работать над тем, чтобы парковка стала одной из самых цифровых, автоматизированных и беспрепятственных городских услуг. Наша задача — создать такой пользовательский интерфейс, где большинство процессов происходят незаметно для человека: без лишних подтверждений, справок и дополнительных действий», — отметил Усов.

По его словам, город фактически создает сервис, которому трудно найти аналоги в мире.

Напомним, с сегодняшнего дня, 10 сентября, киевский метрополитен будет в постоянном режиме перевозить пассажиров по «зеленой» ветке во время угроз со стороны дронов. Накануне в столичной подземке провели тестирование нового графика движения.

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