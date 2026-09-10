- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 614
- Время на прочтение
- 2 мин
"Более 40 лет спасала киевлян": в результате попадания вражеского дрона в многоэтажку погибла врач
Русский дрон унес жизни опытной бактериологии Людмилы Переход во время массированного удара по столице.
В результате попадания российского реактивного дрона в девятиэтажку в Днепровском районе Киева погибла заведующая бактериологической лабораторией ГУ «Киевский городской ЦКПХ МЗ» Людмила Никитовна Переход.
Об этом сообщает Киевский городской центр контроля и профилактики болезней в Facebook.
Как передает ТСН, всего в результате вражеских атак по столице в среду погиб один человек и еще 17 получили ранения. Непосредственно в доме в Днепровском районе пострадали пять жителей. Спасатели обуздали пожар и смогли эвакуировать с помощью автолестницы четырех заблокированных людей с верхних этажей. В настоящее время чрезвычайники завершили аварийно-спасательные работы и срезали поврежденные конструкции фасада.
Погибшая Людмила Переход посвятила медицинской сфере более 40 лет жизни. Родившись в Киеве, она прошла путь от фельдшерки-лаборантки санитарно-эпидемиологической станции Дарницкого района до главы бактериологической лаборатории столицы, которую непрерывно возглавляла с 2013 года.
«Ушел из жизни светлый, отзывчивый и дружелюбный человек, опытная специалист и мудрая руководительница. Ее ежедневная кропотливая работа имела чрезвычайно важное значение для сохранения здоровья киевлян. Война забрала человека, более четырех десятилетий посвятившего сохранению жизни и здоровья других», — выразили соболезнования коллеги из Киевского городского центра контроля и профилактики болезней.
Напомним, 10 сентября в Киеве раздался взрыв: известно о разрушении в одном из районов.
Местные паблики пишут о попадании по заправке «Укрнафты» в Голосеевском районе. В результате атаки пожар охватил территорию АЗС.