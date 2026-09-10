"Понад 40 років рятувала киян": унаслідок влучання ворожого дрона у багатоповерхівку загинула лікарка

Людмила Переход / © із соцмереж

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Унаслідок влучання російського реактивного дрона в дев’ятиповерхівку в Дніпровському районі Києва загинула завідувачка бактеріологічної лабораторії ДУ «Київський міський ЦКПХ МОЗ» Людмила Микитівна Переход.

Про це повідомляє Київський міський центр контролю та профілактики хвороб у Facebook.

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Як передає ТСН, всього внаслідок ворожих атак по столиці в середу загинула одна людина та ще 17 отримали поранення. Безпосередньо у будинку в Дніпровському районі постраждали п’ятеро мешканців. Рятувальники приборкали пожежу та змогли евакуювати за допомогою автодрабини чотирьох заблокованих людей з горішніх поверхів. Наразі надзвичайники завершили аварійно-рятувальні роботи та зрізали пошкоджені конструкції фасаду.

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Загибла Людмила Переход присвятила медичній сфері понад 40 років життя. Народившись у Києві, вона пройшла шлях від фельдшерки-лаборантки санітарно-епідеміологічної станції Дарницького району до очільниці бактеріологічної лабораторії столиці, яку безперервно очолювала з 2013 року.

Світлій пам’яті Людмилі Переход / Колаж: Київський міський центр контролю та профілактики хвороб

«Пішла з життя світла, чуйна й доброзичлива людина, досвідчена фахівчиня та мудра керівниця. Її щоденна кропітка робота мала надзвичайно важливе значення для збереження здоров’я киян. Війна забрала людину, яка понад чотири десятиліття присвятила збереженню життя і здоров’я інших», — висловили співчуття колеги з Київського міського центру контролю та профілактики хвороб.

Нагадаємо, 10 вересня у Києві пролунав вибух: відомо про руйнування в одному з районів.

Місцеві пабліки пишуть про влучання по заправці «Укрнафти» у Голосіївському районі. Внаслідок атаки пожежа охопила територію АЗС.

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