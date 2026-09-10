ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
713
Час на прочитання
2 хв

"Понад 40 років рятувала киян": унаслідок влучання ворожого дрона у багатоповерхівку загинула лікарка

Російський дрон забрав життя досвідченої бактеріологині Людмили Переход під час масованого удару по столиці.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Людмила Переход

Людмила Переход / © із соцмереж

Унаслідок влучання російського реактивного дрона в дев’ятиповерхівку в Дніпровському районі Києва загинула завідувачка бактеріологічної лабораторії ДУ «Київський міський ЦКПХ МОЗ» Людмила Микитівна Переход.

Про це повідомляє Київський міський центр контролю та профілактики хвороб у Facebook.

Як передає ТСН, всього внаслідок ворожих атак по столиці в середу загинула одна людина та ще 17 отримали поранення. Безпосередньо у будинку в Дніпровському районі постраждали п’ятеро мешканців. Рятувальники приборкали пожежу та змогли евакуювати за допомогою автодрабини чотирьох заблокованих людей з горішніх поверхів. Наразі надзвичайники завершили аварійно-рятувальні роботи та зрізали пошкоджені конструкції фасаду.

Загибла Людмила Переход присвятила медичній сфері понад 40 років життя. Народившись у Києві, вона пройшла шлях від фельдшерки-лаборантки санітарно-епідеміологічної станції Дарницького району до очільниці бактеріологічної лабораторії столиці, яку безперервно очолювала з 2013 року.

Світлій пам’яті Людмилі Переход / Колаж: Київський міський центр контролю та профілактики хвороб

Світлій пам’яті Людмилі Переход / Колаж: Київський міський центр контролю та профілактики хвороб

«Пішла з життя світла, чуйна й доброзичлива людина, досвідчена фахівчиня та мудра керівниця. Її щоденна кропітка робота мала надзвичайно важливе значення для збереження здоров’я киян. Війна забрала людину, яка понад чотири десятиліття присвятила збереженню життя і здоров’я інших», — висловили співчуття колеги з Київського міського центру контролю та профілактики хвороб.

Нагадаємо, 10 вересня у Києві пролунав вибух: відомо про руйнування в одному з районів.

Місцеві пабліки пишуть про влучання по заправці «Укрнафти» у Голосіївському районі. Внаслідок атаки пожежа охопила територію АЗС.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie