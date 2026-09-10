У Києві водіям дозволили паркуватися безплатно: хто може скористатися новою пільгою

Місце для паркування / © Фото з відкритих джерел

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У Києві паркування на муніципальних майданчиках стало безплатним для водіїв, які мають пенсійне посвідчення, видане у зв’язку з інвалідністю. Нову можливість додали до застосунку «Київ Цифровий».

Про це повідомив Офіційний портал Києва.

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Пільгою можуть скористатися користувачі з посвідченням по інвалідності I, II та III груп, а також особи з інвалідністю внаслідок війни. Водночас для пенсіонерів за віком без відповідного статусу паркування залишається платним на загальних умовах.

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Безплатний тариф діє виключно на відведених погодинних муніципальних паркувальних майданчиках. Він не поширюється на спеціально обладнані майданчики, зокрема паркінги та стоянки, де передбачений окремий порядок оплати.

Щоб активувати тариф 0 грн/год, користувачеві потрібно зайти у свій профіль у застосунку «Київ Цифровий», відкрити розділ «Соціальний статус» і підтвердити пенсійний статус. Після цього в сервісі «Погодинне паркування» з’явиться повідомлення про можливість скористатися пільгою.

При цьому під час кожного паркування водій має самостійно розпочинати безкоштовну паркувальну сесію у застосунку. Це необхідно для того, щоб інформація про пільгове паркування відображалася в системі та інспектор не наклав штраф.

Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов заявив, що новий функціонал є частиною подальшої цифровізації паркувальних сервісів столиці.

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«Продовжуємо робити так, щоб паркування ставало однією з найбільш цифровізованих, автоматичних і безшовних міських послуг. Наше завдання — створити такий користувацький інтерфейс, де більшість процесів відбуваються непомітно для людини: без зайвих підтверджень, довідок і додаткових дій», — зазначив Усов.

За його словами, місто фактично формує сервіс, якому складно знайти аналоги у світі.

Нагадаємо, відсьогодні, 10 вересня, київський метрополітен у постійному режимі перевозитиме пасажирів «зеленою» гілкою під час дронових небезпек. Напередодні у столичній підземці провели тестування нового графіка руху.

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