Київ може залишитися без тепла взимку: експерт назвав найбільш вразливі райони

Троєщина. / © Associated Press

Реклама

Через можливі російські удари по енергетичній інфраструктурі взимку в Києві можуть виникнути перебої з теплопостачанням. Найбільший ризик — на лівому березі столиці.

Про це розповів енергетичний експерт Геннадій Рябцев в коментарі «УНІАН».

Реклама

За його словами, Росія не відмовилася від планів атакувати енергетичні об’єкти, а великі київські ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 неможливо повністю захистити від балістичних ракет.

Реклама

«Найбільш вразливий лівий берег — Троєщина, Дарницький район, частково Деснянський район», — наголосив Рябцев.

Водночас він зауважує, що багато залежатиме від роботи Сил оборони та енергетиків, які готуються до можливих кризових ситуацій. Втім, точно спрогнозувати тривалість перебоїв із теплом наразі неможливо, а базовий сценарій не передбачає таких масштабних проблем, як минулої зими.

«Це буде залежати від того, скільки ракет будуть збивати і скільки резервів буде задіяно. Передбачити інтенсивність і точність атак Російської Федерації важко», — пояснив експерт.

Рябцев радить мешканцям заздалегідь підготуватися до можливих перебоїв не лише з теплом і електроенергією, а й із водопостачанням і водовідведенням. Тому, пояснив він, що більш енергонезалежними будуть домогосподарства, то легше енергетикам буде відновлювати пошкоджену інфраструктуру.

Реклама

Чим варто запастися

Серед необхідного Рябцев назвав: біотуалет, запас питної води з розрахунку три літри на людину на добу, технічної води — 15 літрів на людину на добу, теплоізоляцію хоча б однієї кімнати, газову плиту, вогнегасник, запас продуктів тривалого зберігання, павербанки, установки для зберігання енергії та засоби зв’язку, які можуть працювати без централізованого постачання.

Крім того, він розкритикував заяви про необхідність виїжджати з міст на зиму, назвавши їх такими, що лише підвищують тривожність людей.

Прогнози на зиму для Києва — останні новини

Раніше голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що цієї зими Київ може залишитися без тепла на тижні й навіть місяці. За словами експерта, ситуація з Дарницькою ТЕЦ-4 поки залишається невизначеною, водночас відновлювальні роботи на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 тривають.

Народний депутат Сергій Козир також вважає, що прийдешня зима може бути важкою. Він також акцентував на тому, що значна частина теплоелектроцентралей була зруйнована, а їхнє швидке відновлення наразі неможливе.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів