Киев может остаться без тепла зимой: эксперт назвал наиболее уязвимые районы

Троещина. / © Associated Press

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Из-за возможных российских ударов по энергетической инфраструктуре зимой в Киеве могут возникнуть перебои с теплоснабжением. Наибольший риск — на левом берегу столицы.

Об этом рассказал энергетический эксперт Геннадий Рябцев в комментарии УНИАН.

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По его словам, Россия не отказалась от планов атаковать энергетические объекты, а крупные киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 невозможно полностью защитить от баллистических ракет.

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«Наиболее уязвим левый берег — Троещина, Дарницкий район, частично Деснянский район», — подчеркнул Рябцев.

В то же время он отмечает, что многое будет зависеть от работы Сил обороны и энергетиков, которые готовятся к возможным кризисным ситуациям. Впрочем, точно спрогнозировать продолжительность перебоев с теплом на данный момент невозможно, а базовый сценарий не предполагает таких масштабных проблем, как прошлой зимой.

«Это будет зависеть от того, сколько ракет будут сбивать и сколько резервов будет задействовано. Предугадать интенсивность и точность атак Российской Федерации сложно», — объяснил эксперт.

Рябцев советует жителям заранее подготовиться к возможным перебоям не только с теплом и электроэнергией, но и водоснабжением и водоотведением. Поэтому, объяснил он, чем более энергонезависимыми будут домохозяйства, тем легче энергетикам будет восстанавливать поврежденную инфраструктуру.

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Чем стоит запастись

Среди необходимого Рябцев назвал: биотуалет, запас питьевой воды из расчета три литра на человека в сутки, технической воды — 15 литров на человека в сутки, теплоизоляцию хотя бы одной комнаты, газовую плиту, огнетушитель, запас продуктов длительного хранения, павербанки, установки для хранения энергии и средства связи, которые могут работать без централизованного снабжения.

Кроме того, он раскритиковал заявления о необходимости выезжать из городов на зиму, назвав их такими, что только повышают тревожность людей.

Прогнозы на зиму для Киева — последние новости

Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что этой зимой Киев может остаться без тепла на недели и даже месяцы. По словам эксперта, ситуация с Дарницкой ТЭЦ-4 пока остается неопределенной, в то же время восстановительные работы на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 продолжаются.

Народный депутат Сергей Козырь также считает, что грядущая зима может быть тяжелой. Он также акцентировал внимание на том, что значительная часть теплоэлектроцентралей была разрушена, а их быстрое восстановление невозможно.

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