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- Киев
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В Киеве вспыхнул масштабный пожар: огонь охватил грузовики у рынка (видео)
В Киеве горят грузовики. У Троещинского рынка вспыхнул пожар.
В Деснянском районе Киева вспыхнул пожар вечером 10 сентября неподалеку от Троещинского рынка, где огонь охватил грузовые автомобили.
Об этом сообщают местные паблики.
На месте происшествия уже работают спасатели, ликвидирующие возгорание.
Предварительно инцидент не является следствием вражеского удара, а причины и обстоятельства пожара уточняются.
Напомним, Киев подвергся очередной атаке российских беспилотников. В столице Украины были слышны взрывы вечером 10 сентября.
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