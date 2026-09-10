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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
751
Час на прочитання
1 хв

У Києві спалахнула масштабна пожежа: вогонь охопив вантажівки біля ринку (відео)

У Києві палають вантажівки. Біля Троєщинського ринку спалахнула пожежа.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Дим

Дим / © із соцмереж

У Деснянському районі Києва спалахнула пожежа ввечері 10 вересня неподалік Троєщинського ринку, де вогонь охопив вантажні автомобілі.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

На місці події вже працюють рятувальники, які ліквідовують загоряння.

Попередньо, інцидент не є наслідком ворожого удару, а причини та обставини пожежі наразі уточнюються.

Пожежа у Києві 10 вересня / © соцмережі

Нагадаємо, Київ зазнав чергової атаки російських безпілотників. У столиці України було чутно вибухи ввечері 10 вересня.

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