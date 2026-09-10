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Росія знову атакувала Київ: є влучання у склади, вирує сильна пожежа (оновлено)
У Києві пролунали вибухи. У столиці працює протиповітряна оборона проти ворожих БпЛА.
Київ зазнав чергової атаки російських безпілотників. У столиці України було чутно вибухи ввечері 10 вересня.
Про наслідки атаки повідомив міський голова Віталій Кличко.
Вибухи в Києві 10 вересня — що відомо про атаку РФ
Мер Києва Віталій Кличко підтвердив роботу протиповітряної оборони по ворожих безпілотниках у столиці.
Напередодні у Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух реактивного безпілотника над Києвом.
«В Оболонському районі БпЛА впав на двоповерхову офісну будівлю», — повідомив мер.
Згодом Кличко повідомив, що в Солом’янському районі безпілотник поцілив у дах чотириповерхового бізнес-центру.
Також стало відомо, що в Оболонському районі БпЛА влучив у складську будівлю.
“Вирує пожежа. Екстрені служби працюють на місці”, — уточнив Кличко.
Тим часом у соцмережах шириться відео масштабної пожежі.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, Росія завдала удару по Луцьку вдень 10 вересня. У місті чули потужний вибух.
Раніше ми писали, що армія РФ знову атакувала дронами Київську область. Протягом доби травм зазнали троє місцевих мешканців. На жаль, одна людина загинула.
Також у ніч проти 10 вересня росіяни атакували Україну 149 ударними безпілотниками, включно з реактивними. Є влучання і руйнування в областях.