Росія знову атакувала Київ: є влучання у склади, вирує сильна пожежа (оновлено)

Повітряна тривога / © ТСН.ua

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Доповнено додатковими матеріалами

Київ зазнав чергової атаки російських безпілотників. У столиці України було чутно вибухи ввечері 10 вересня.

Про наслідки атаки повідомив міський голова Віталій Кличко.

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Вибухи в Києві 10 вересня — що відомо про атаку РФ

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив роботу протиповітряної оборони по ворожих безпілотниках у столиці.

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Напередодні у Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух реактивного безпілотника над Києвом.

«В Оболонському районі БпЛА впав на двоповерхову офісну будівлю», — повідомив мер.

Згодом Кличко повідомив, що в Солом’янському районі безпілотник поцілив у дах чотириповерхового бізнес-центру.

Також стало відомо, що в Оболонському районі БпЛА влучив у складську будівлю.

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“Вирує пожежа. Екстрені служби працюють на місці”, — уточнив Кличко.

Тим часом у соцмережах шириться відео масштабної пожежі.

© із соцмереж

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Росія завдала удару по Луцьку вдень 10 вересня. У місті чули потужний вибух.

Раніше ми писали, що армія РФ знову атакувала дронами Київську область. Протягом доби травм зазнали троє місцевих мешканців. На жаль, одна людина загинула.

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Також у ніч проти 10 вересня росіяни атакували Україну 149 ударними безпілотниками, включно з реактивними. Є влучання і руйнування в областях.

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